ไลอ้อน ส่ง Look spray ห่างไกลเชื้อโรค

ไลอ้อน ส่ง Look spray ตัวช่วยห่างไกลจากเชื้อโรคร้ายพร้อมกลิ่นเฟรช ฟลอรัล สัมผัสพื้นผิวได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดีบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย ขอแนะนำ Look spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์และเชื้อโรคตามพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น พื้น ฝาผนัง โต๊ะทำงาน เครื่องสุขภัณฑ์ ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง เช่น กรง ตู้กระจก และวัสดุอื่นๆภายในบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก มีสารฆ่าเชื้อโควิด-19 (อ้างอิงสารเอทิลแอลกอฮอล์ ตามที่องค์กรอนามัยโลก WHO แนะนำ) มาพร้อมกลิ่นเฟรช ฟลอรัล ที่ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปราศจากคลอรีน (non chlorine bleach) ใช้ได้บ่อยครั้ง แห้งเร็ว สัมผัสพื้นผิวได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี มาในขนาด 475 มล. ราคา 180 บาทสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Look Spray ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ที่ LINE Lion family หรือคลิกhttps://bit.ly/2YOMkzX Lion Shop Online https://bit.ly/3k9rsf0 Lazada https://bit.ly/3jobQUC Shopee https://bit.ly/3sONhmV JD-Central https://bit.ly/3ojn3GP Zilingo https://bit.ly/394aAQr