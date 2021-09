แวววาว ด้วยรองพื้นแบบบางเบาจาก Ange Gardien Paris ในโทนสีใหม่

แบรนด์น้ำหอมและความงามจากฝรั่งเศส เปิดตัวสำหรับอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผสมผสานรองพื้นเนื้อเบาบางเข้ากับแป้งอัดแข็งเพื่อผิวเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคุชชันนี้มีสูตรเฉพาะเพื่อสภาพผิวของสาวชาวเอเชีย และยังเหมาะสมต่อสภาพอากาศและปกป้องผิวจากมลภาวะได้อย่างดีมีค่า SPF50/PA+++ พร้อมแป้งกดมีให้เลือกถึง 5 เฉดสี ได้แก่ : Ivory (01), Beige (02), Medium Beige (03), Medium (04) and Medium Deep (05)• ปราศจากส่วนผสมที่มีอนุพันธ์จากสัตว์ สารพาราเบนและน้ำหอม นอกจากนี้ส่วนผสมต่างๆ ในคุชชันยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ผิว ทำให้รู้สึกปลอดภัยไร้กังวล• ด้วยเทคโนโลยีการกระชับผิวที่ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหย่อมๆ เพลิดเพลินกับการปกปิดที่ดูเรียบเนียนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ทุกที่• อุดมด้วย Acacia Peptide สำหรับผิวชุ่มชื่นรังไหม Niacinamide เพื่อความกระจ่างใส และ Adenosine เพื่อการต่อต้านริ้วรอย• อะคาเซียเปปไทด์ยังช่วยให้แน่ใจว่ามีการกระจายความชื้นในเซลล์อย่างเหมาะสม และกระชับส่วนต่อประสานของผิวเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื่น• ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง แป้งอัดแข็งที่มีความละเอียดสูงช่วยดูดซับน้ำมันส่วนเกินและควบคุมความมัน พร้อมทั้งเบลอรูขุมขนเพื่อเพิ่มการปกปิดและให้สีผิวสม่ำเสมอและเปล่งปลั่ง• สูตรและสีสันดูเป็นธรรมชาติสำหรับสีผิวชาวเอเชีย และช่วยให้ผู้หญิงได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์บนผิวที่สวยงามของพวกเขาare available on Ange Gardien Paris’ website TANGS VivoCity and Tangs.com