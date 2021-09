“เอสจีเครือซิงเกอร์” ผนึก “ออโรร่า” ส่ง CLICK2GOLD ผ่อนทองผ่านไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอสจี แคปปิตอล บริษัทในเครือซิงเกอร์ จับมือ ออโรร่า คลอดบริการใหม่ CLICK2GOLD ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย ผ่านแพลตฟอร์มไลน์ มุ่งแตกไลน์บริการใหม่จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฟรีแลนซ์ ยูทูบเบอร์ กรุยเปิดตลาดช่องทางขายผ่านออนไลน์ ปั้นพอร์ตสินเชื่อโต 10,000 ล้านบาทปลายปีนี้ ด้านออโรร่ามุ่งขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่มลูกค้าเก่าซิงเกอร์ที่มีฐานข้อมูลกว่าล้านราย เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ ผ่อนหลักร้อยนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือ SINGER เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้จับมือกับออโรร่า (Aurora) ผู้นำธุรกิจค้าทองคำและเครื่องประดับเพชร ภายใต้ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ร่วมเปิดตัวบริการ “CLICK2GOLD” ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย บนแพลตฟอร์มไลน์ (LINE) เนื่องจากเป็นสินค้าที่กลุ่มลูกค้าทั่วไปต้องการ เพราะเป็นเครื่องประดับที่คนไทยนิยมซื้อไว้เพื่อสวมใส่ ควบคู่กับเป็นการเก็บออมทรัพย์สินและการลงทุน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาคนไทยหันมาให้ความสำคัญต่อการเก็บออมและการลงทุน เพื่อตั้งรับกับความเสี่ยงจากวิกฤตต่างๆ ที่คาดไม่ถึง“ทองรูปพรรณ” ยังเป็นอีกหนึ่งของเก็บออมและการลงทุนที่คนไทยให้ความนิยม เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องประดับ เก็งกำไรเพื่อการลงทุน รวมทั้งเปลี่ยนเป็นเงินทันทีได้อีกด้วย โดยเลือกให้บริการ “CLICK2GOLD” ทาง LINE เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์ ซึ่งจากรายงาน Global Digital Report 2021 ของ We Are Social และ Hootsuite ระบุว่า วิกฤตโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้คนไทยกว่า 69% เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ โดยคนไทยชอปปิ้งออนไลน์ติดอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้มีคนไทยมากถึง 50 ล้านคนเป็นผู้ใช้งาน LINEอย่างไรก็ดี เอสจี แคปปิตอล นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือซิงเกอร์ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 50% และในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มีพอร์ตสินเชื่อจำนวน 8,569 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 29.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยพอร์ตหลักเป็นพอร์ตสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) 4,636 ล้านบาท ส่วนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) อยู่ที่ 3,933 ล้านบาท การเปิดให้บริการเช่าซื้อใหม่ในกลุ่ม “ทองคำ” เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ยุคใหม่ธุรกิจสินเชื่อซิงเกอร์” โดยในปี 2564 นี้บริษัทฯ ตั้งเป้ามีพอร์ตสินเชื่อทุกกลุ่มรวม 10,000 ล้านบาท พร้อมกับมีแผนขยายบริการสินเชื่อทุกกลุ่มบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกระจายสินค้ารวมทั้งบริการให้เข้าถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวบริการ “CLICK2GOLD” ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย บนแพลตฟอร์ม LINE ร่วมกับเอสจี แคปปิตอล บริษัทในเครือ SINGER เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถซื้อทองได้ง่ายขึ้นแม้มีรายได้น้อย หรือไม่มีเงินก้อน ช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกผ่อนทองได้ตามกำลังที่เหมาะสม และเป็นหนึ่งในแผนการขยายช่องทางออนไลน์ของบริษัท เนื่องจากช่องทางขายดังกล่าวสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดทองคำของออโรร่า“ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยหันมาผ่อนทอง เนื่องจากราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการซื้อทองคำด้วยเงินสดที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวที่ผู้บริโภคต้องรัดเข็มขัดในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จึงมองหาการวางแผนทางการเงินที่ยืดหยุ่น ปรับ เพิ่ม ลด วงเงินในการจ่ายค่าสินค้าได้ สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่มีน้อยจ่ายน้อย ช่วงไหนมีมากก็จะจ่ายมากขึ้นได้ ประกอบกับวิธีการผ่อนยังช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาทองในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี” นายอนิพัทย์กล่าวนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือ SINGER กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการ “CLICK2GOLD” ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย ภายใต้ความร่วมมือกับ ออโรร่า มุ่งตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งลูกค้าปัจจุบันของ SINGER ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร ลูกจ้างรายวัน และผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันมีฐานข้อมูลเกินกว่าหนึ่งล้านราย และกลุ่มนิวเจเนอเรชัน ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพบนออนไลน์ เช่น ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ โดยคนกลุ่มนี้เป็นผู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสินเชื่อทั่วไป ไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้าอื่นๆ ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ในขณะที่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจัดสรรเงินเพื่อผ่อนชำระสินค้าได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเป็นเจ้าของทองคำสำหรับเป็นเครื่องประดับ หรือเป็นการเก็บออม รวมทั้งเป็นการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเลือกผ่อนทองตามขนาดและระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหมาะสมและยืดหยุ่น ผ่านช่องทาง LINE Official: SINGERCONNECT ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก “ซื้อ” สามารถกดดูราคา เลือกทอง และชำระค่าบริการ ขั้นตอนที่ 2 “ผ่อน” ชำระค่างวด ตรวจสอบการผ่อน ตรวจสอบสถานะสัญญา เมื่อผ่อนครบก็สามารถกดรับทอง ขั้นตอนที่ 3 “รับ” ตรวจสอบขั้นตอนการรับทอง และยืนยันตัวตนเพื่อรับทองคำที่ร้านทองออโรร่าใกล้บ้านกว่า 220 สาขาทั่วประเทศทั้งนี้ บริการ “CLICK2GOLD” ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย ให้บริการผ่อนทองขั้นต่ำเพียง 450 บาท/เดือน โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึงสูงสุด 24 เดือน โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับสมัครเพื่อผ่อนชำระทอง ตั้งเป้ามีผู้ใช้บริการ “CLICK2GOLD” จำนวน 10,000 ราย คิดเป็นพอร์ตสินเชื่อจำนวน 100 ล้านบาทข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ “CLICK2GOLD” ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย โทร. 0-2234-7171 และเพิ่มเพื่อนเพื่อใช้บริการได้ที่ LINE Official: SINGERCONNECT หรือ https://line.me/R/ti/p/%40444yqxoe