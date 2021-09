เปปเปอร์ ลันช์ X สลัดแฟคทอรี่ รังสรรค์เมนูใหม่ New! Salad

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) สุดยอดร้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่น หนึ่งเดียวในประเทศไทย บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ผนึกกำลังกับ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ โดยแบรนด์ สลัดแฟคทอรี่ (Salad Factory) ร้านสลัดที่เสิร์ฟความอร่อยจากเมนูเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย ให้คนทานได้ทานผักจากแหล่งผลิตอาหารที่ดี ตอกย้ำกลยุทธ์ Collaboration ผนึกกำลังขานรับกระแสรักสุขภาพ พร้อมขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ, กลุ่มคนรักสุขภาพ รวมไปถึงกลุ่มครอบครัว โดยดึงเอาจุดแข็งของทั้ง 2 แบรนด์ มาร่วมกันนำเสนอเมนู New! Salad ยกขบวนสลัดจัดเต็ม 5 เมนูสุดพิเศษ เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพ และความหลากหลายให้กับผู้บริโภคด้วยกระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) ถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และยิ่งการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึ่งตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จึงเกิดเป็นการร่วมมือกันระหว่างเปปเปอร์ ลันช์ และ สลัดแฟคทอรี่ ด้วยการนำเอาจุดแข็งของทั้ง 2 แบรนด์ คือ ความเป็นสุดยอดในด้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นกับเนื้อคุณภาพดี มาเสริมกำลังกับสลัดแฟคทอรี่ ที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งในเมนูสลัด ร่วมกันคิดสูตรเมนู จนได้ออกมาเป็น New! Salad เมนูสลัดผักออแกนิคแบบใหม่ที่จัดเสิร์ฟบนกระทะร้อนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเปปเปอร์ ลันช์ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้รสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใคร โดยอุณหภูมิกระทะร้อนจะสามารถรักษาความร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะ ให้ได้อุ่นอร่อยไปกับเมนูอาหารจานโปรดได้จนถึงคำสุดท้ายแคมเปญนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยต่อยอดไอเดียเมนูและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มการรับรู้ของทั้ง 2 แบรนด์ด้วย โดยในด้านของการสื่อสารกับลูกค้าเน้นสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย, อินฟลูเอนเซอร์ , KOLs และบล็อกเกอร์ ทั้งสายสุขภาพ และ สายไลฟ์สไตล์ เป็นต้น โดยตั้งเป้ายอดขายจากแคมเปญนี้ 2.5 ล้านบาทNew! Salad ขบวนสลัด จัดเต็มเวอร์ ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมการันตีความอร่อยจากเปปเปอร์ ลันช์ เสิร์ฟพร้อมผักสลัดสดออแกนิคจากฟาร์มคุณภาพจากสลัดแฟคทอรี่ มีให้ลิ้มลองถึง 5 เมนู1. สลัดผักรวม (Mix Salad) 129บาท ผักออแกนิคสดๆจากฟาร์มของสลัดแฟคทอรี่ทานคู่กับน้ำสลัดซีอิ้วญี่ปุ่น2. สลัดไก่คาราอาเกะงาญี่ปุ่น (Chicken Karaage Salad) 159 บาท ผักออแกนิคสดๆจากฟาร์มของสลัดแฟคทอรี่ทานคู่กับไก่คาราอาเกะสูตรเฉพาะของเปปเปอร์ ลันช์ ทานน้ำสลัดงาญีปุ่น3. สลัดหมูสไลด์กิมจิเกาหลี (Pork Salad with Kimchi) 159 บาท ผักออแกนิคสดๆจากฟาร์มของสลัดแฟคทอรี่ทานคู่กับหมูสไลด์ที่คัดมาอย่างดี ทานกับกิมจิเกาหลี และน้ำสลัดงาญี่ปุ่น4. สลัดเนื้อมิกซ์กิมจิเกาหลี (Beef (U.S.Beef) Salad with Kimchi) 189 บาท ผักออแกนิคสด ๆ จากฟาร์มของสลัดแฟคทอรี่ทานคู่กับเนื้อนำเข้า (U.S.Beef) ทานกับน้ำสลัดซีอิ้วญี่ปุ่น5. สลัดย่างกระทะร้อน(Grilled Salad) 99 บาท หรือ เพิ่มเงิน 20 บาท เสริฟพร้อมเบคอนกรอบ(Crispy bacon) และพามาซานชีส(Parmesan Cheese) ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ คือ เมนูสลัดย่างกระทะร้อน นำผักครอสสดๆจากสลัดแฟคทอรี่ ย่างบนกระทะที่รักษาอุณหภูมิที่เหมาะ ทำให้ผักมีรสชาติอร่อยมากขึ้นได้ความหวาน กรอบ และหอมของผักเมื่อย่างยิ่งทานคู่กับเบคอนกรอบ(Crispy bacon) และพามาซานชีส(Parmesan Cheese) ได้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยได้สุขภาพที่ร้านเปปเปอร์ ลันช์ 8 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล เวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เมกาบางนา, เกตเวย์เอกมัย, แฟชั่นไอร์แลนด์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, สีลมคอมเพล็กซ์ และ เดอะพรอมมานาด และในช่องทางเดลิเวอรี่ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564โปรโมชั่นพิเศษ1. โปรโมชั่นบน Line Official เพียงกดรับสิทธิ์ผ่านทาง Line@pepperlunchth (เฉพาะรับประทานที่ร้าน)• สลัดกระทะร้อน + พาสต้าซีฟู้ด ราคาเพียง 237 บาท จากปกติ 279 บาท• สลัดคาราอาเกะ หรือ สลัดหมูกิมจิ + ซุปเห็ด ราคาเพียง 209 บาท จากปกติ 218 บาท• สลัดเนื้อกิมจิ + สลัดกระทะร้อนเสริฟพร้อมเบคอนกรอบและพามาซานชีส ราคาเพียง 289 บาท จากปกติ 308 บาทระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 16 - 25 ก.ย. 2564ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 16 - 30 ก.ย. 25642. โปรโมชั่นเซตพิเศษบนเดลิเวอรี่ เสริฟพร้อมซุปเห็ดและน้ำแร่ เพื่อตอบโจทย์กระแสผู้รักสุขภาพ โดยวางจำหน่ายบนเดลิเวอรี่ทุกเมนู ยกเว้น สลัดกระทะร้อน• สลัดรวม + ซุปเห็ด + น้ำแร่ ราคาเพียง 199 บาท จากปกติ 233 บาท• สลัดไก่คาราอาเกะงาญี่ปุ่น + ซุปเห็ด + น้ำแร่ ราคาเพียง 229 บาท ราคาปกติ 263 บาท• สลัดหมูสไลด์กิมจิเกาหลี + ซุปเห็ด + น้ำแร่ ราคาเพียง 239 บาท ราคาปกติ 263 บาท• สลัดเนื้อ (U.S.Beef) สไลด์กิมจิเกาหลี +ซุปเห็ด+น้ำแร่ ราคาเพียง 270 บาท ราคาปกติ 293 บาทระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 2564#PepperLunchSaladFactory #NewSalad #สลัดกะทะร้อน