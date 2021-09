“อีสท์ วอเตอร์” ประกาศรับสมัคร “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ตุลาคม 64

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์) ประวัติ และเอกสารรับรองคุณสมบัติตนเองให้ครบถ้วน ทางจดหมาย หรือ E-mail โดยต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24 เลขที่ 1 วิภาวดีรังสิต ซอย 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 Email : doungrat@eastwater.com Website: https://www.eastwater.com --Interested candidates, please submit your application (downloaded from the website), resume and relevant evidence via mail or e-mail before 05.00 P.M. of 11 October 2021 to:Vice President, Human Resource DepartmentEastern Water Resources Development and Management Public Company Limited24 Fl., East Water Building, Viphavadee Rangsit Rd. Sol 5, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900 E-mail: doungrat@eastwater.com Website: https://www.eastwater.com