แกร็บ-เพจ Food for Fighters-มูลนิธิ Scholars of Sustenance จัดกิจกรรม ‘กล่องอิ่มสู้ - สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น’

แกร็บ ผนึกกำลัง เพจ Food for Fighters และ มูลนิธิ Scholars of Sustenanceเปิดตัวกิจกรรม ‘กล่องอิ่มสู้ - สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น’ชวนปันสุขผ่านการมอบอาหาร 30,000 มื้อแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แกร็บ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘สู้ไปด้วยกัน’ ผนึกกำลัง เพจ Food for Fighters มูลนิธิ Scholars of Sustenance และเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) ชวนปันสุขด้วยการสั่งอาหารเพื่อบริจาคให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านร้าน ‘กล่องอิ่มสู้-สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น’ บนแอปพลิเคชัน GrabFood เพื่อส่งพลังใจผ่านมื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีแรงเดินหน้าต่อไปและสู้ไปด้วยกัน ร่วมกับ นัท นิสามณี ลงพื้นที่ช่วยกระจายความช่วยเหลือให้แก่ 60 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ในการมอบอาหารจำนวนรวม 30,000 กล่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2564นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศที่ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอยู่ ทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต รวมไปถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งแกร็บ ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่ผู้คนต่างเผชิญอยู่จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยสานต่อกิจกรรม ‘พร้อมใจสู้คู่สังคมไทย’ ภายใต้โครงการ ‘สู้ไปด้วยกัน’ เปิดตัวร้าน ‘กล่องอิ่มสู้ - สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น’ บนแอปพลิเคชัน GrabFood เพื่อบริจาคมื้ออาหารแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านความร่วมมือกับ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) พร้อมกันนี้ยังชวนคนไทยมาร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อพลังใจให้ฮึดสู้และมีแรงเดินฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยได้ประสานความร่วมมือไปยัง นัท นิสามณี, เพจ Food for Fighters และมูลนิธิ Scholars of Sustenance ซึ่งเป็นหน่วยหน้าด่านในการลงพื้นที่ช่วยกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 60 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ศูนย์อาสาต้องรอด วัดเทวสุนทร, ชุมชนดอนเมือง, ชุมชนคนไร้บ้าน เสาชิงช้า, ชุมชนริมคลองวัดสะพาน, ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนราชบือธรรม, ชุมชนลัดภาชี, โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ฯลฯ”ผู้ที่สนใจสามารถร่วมปันสุขและช่วยส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้ง 60 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ได้ผ่านการสั่งผ่านร้านอาหารเสมือนจริง (Virtual Store) ภายใต้ชื่อ ‘กล่องอิ่มสู้ - สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น’ ผ่าน GrabFood บนแอปพลิเคชัน Grab* ในราคาเพียงมื้อละ 50 บาท สามมารถร่วมกิจกรรมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://grb.to/gfdonateinfo*สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Grab