“แม็คกรุ๊ป” ผนึก “หมอเจี๊ยบ ลลนา” เปิดตัวแคมเปญ MC CSR T-Shirt

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แม็คกรุ๊ป” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 เปิดตัวแคมเปญ MC CSR T-Shirt จับมือ “หมอเจี๊ยบ ลลนา” ร่วมสนับสนุนโครงการ “ตัวเล็ก ใจใหญ่” มูลนิธิ Let’s Be Heroes กับภารกิจจัดทีมแพทย์อาสาให้คำปรึกษาทางออนไลน์ด้วยวิธี Telemedicine พร้อมทั้งจัดยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือเข้าไม่ถึงการรักษา โดยร่วมบริจาครายได้จากการขายเสื้อ CSR Collection ราคาพิเศษ เป้าหมาย 1 ล้านบาท สมทบทุนช่วยเหลือการดำเนินโครงการนางสาวกิตติมา วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตดังกล่าว ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ MC CSR T-Shirt ร่วมกับโครงการ “ตัวเล็ก ใจใหญ่” มูลนิธิ Let’s Be Heroes โดยหมอเจี๊ยบ ลลนา ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการจัดทีมแพทย์อาสาให้คำปรึกษาทางออนไลน์ด้วยวิธี Telemedicine พร้อมทั้งจัดยาและเวชภัณฑ์ส่งถึงผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือเข้าไม่ถึงการรักษา โดยแม็คยีนส์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมเป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำคัญในการช่วยสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการตัวเล็กใจใหญ่ มูลนิธิ Let’s Be Heroes บริษัทร่วมบริจาครายได้ที่ได้จากการขายเสื้อ CSR Collection ซึ่งเป็นเสื้อยืดคุณภาพดีจากแม็คยีนส์ ผลิตจากผ้าคอตตอน 100% เนื้อผ้าดี สวมใส่สบาย นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพียงตัวละ 395 บาท จากราคาปกติตัวละ 795 บาท มีให้เลือก 3 ดีไซน์ จำหน่ายที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา และ www.mcshop.com เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการตัวเล็กใจใหญ่ มูลนิธิ Let’s Be Heroes เพื่อให้ภารกิจครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยเสื้อทุกตัวใน CSR Collection ลูกค้าได้ร่วมสมทบเงิน 100 บาท/ตัว และแม็คยีนส์ร่วมสมทบอีก 100 บาท/ตัว ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเสื้อจำนวน 500,000 บาท และแม็คยีนส์สมทบอีก 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อมอบแก่โครงการ ตัวเล็ก ใจใหญ่ ของมูลนิธิ Let’s Be Heroes โดยมี Influencer หลากหลายร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อ CSR Collection เช่น ฌอห์ณ จินดาโชติ, โตโน่ ภาคิน, จีน่า ซาลาส, หยาดพิรุณ,ฟิลิป ทินโรจน์ เป็นต้นพญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ ผู้ก่อตั้งโครงการตัวเล็ก ใจใหญ่ มูลนิธิ Let’s Be Heroes เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดค้างอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมากเนื่องจากโรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเข้าไม่ถึงการรักษา บางส่วนต้องเสียชีวิตลงภายในบ้านของตัวเองโดยไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษา โครงการ “ตัวเล็ก ใจใหญ่” จึงร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านั้น แต่เราไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีคลินิกหรือห้องตรวจ มีเพียงความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ แรงกายแรงใจที่อยากช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โครงการฯ จึงจัดวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Telemedicine ให้คำปรึกษาและติดตามอาการทางออนไลน์ ส่งยารักษาและเวชภัณฑ์ให้ถึงหน้าบ้านเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองไม่ให้กลายเป็นสีแดง และช่วยเหลือเคสสีแดงให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยในโครงการทุกเคสได้รับการตรวจโดยแพทย์ ได้รับคำแนะนำวิธีการรับประทานยาจากทีมเภสัชและพยาบาล คอยติดตามอาการอยู่เป็นระยะๆ จนกว่าจะมั่นใจว่าคนไข้พ้นช่วงอันตราย ขอขอบคุณแม็คยีนส์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้คนตัวเล็กอย่างพวกเรามีพลังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเราตั้งใจจะทำให้เต็มที่เพื่อต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยให้เขาได้มีชีวิตอยู่กับคนที่เขารักไปนานๆ”สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้โครงการ “ตัวเล็ก ใจใหญ่” มูลนิธิ Let’s Be Heroes สามารถบริจาคเงินผ่านทางบัญชีมูลนิธิ Let’s Be Heroes เลขบัญชี 041-1-70885-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี มูลนิธิเล็ทส์ บี ฮีโร่ส์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Mc jeans และ Let’s Be Heroes