“สหพัฒน์” จัดเสวนา Live Talk “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” แลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษา เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส พร้อมเดินหน้าโครงการซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิดโดยมีการเปิดตัวโครงการฯ พร้อมกับการจัดเสวนาโดยมีติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาชั้นนำ ได้แก่ อ.นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (ครูพี่วิเวียน) สถาบันกวดวิชา OnDemand, อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (ครูพี่ยู) จากสถาบันกวดวิชา We by The Brain, อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง KRU CLUB), อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋) มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในรูปแบบ Live Talk โดยผู้ที่สนใจเข้าฟังการเสวนา “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง FB : Sahapat Admission ในวันที่ 9 กันยายน เวลา 14.00-15.30 น.โครงการในปีนี้ยังคงจัดในรูปแบบผ่านระบบ Moodle LMS บนเว็บไซต์ Sahapat Admission เป็นการติวสดออนไลน์ด้วยระบบที่ทันสมัยเหมือนติวอยู่ในห้องเรียนจริง โดยมีติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้ วิชาสามัญ GAT และ PAT รวมทั้งแนะแนวระบบสอบรูปแบบใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปี 2565 โดยน้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมติวออนไลน์สมัครได้ที่ www.sahapatadmission.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง FB : Sahapat Admission หรือ โทร. 06-4163-3449, 06-1851-8646#unlockTCAS65 #Tcas65 #Dek65 #SahapatAdmission #ติวฟรีสหพัฒน์ #SahapatAdmissionUnlock