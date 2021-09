พิซซ่า ฮัท แจก P80 PLUS SPRAY ให้พนักงาน

พิซซ่า ฮัท แจก P80 PLUS SPRAY ให้พนักงานบริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท 1150 แบรนด์พิซซ่าระดับโลก แจกสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” จำนวน 2,400 ขวด ให้แก่พนักงานประจำร้านพิซซ่า ฮัท เพื่อดูแลตัวเองในขณะที่โควิด-19 ระลอกที่ 3 เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วอุษณา มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้จัดหาสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” เพื่อมอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านพิซซ่า ฮัท ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอีกขั้นให้กับพนักงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้กำชับพนักงานทุกคน ‘การ์ดอย่าตก’ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและคัดกรองสแกนวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน เน้นเรื่องการเว้นระยะห่างและการล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ส่วนภายในร้านพิซซ่า ฮัท มีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าของพิซซ่า ฮัท มากยิ่งขึ้น”