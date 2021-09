เดอะ ปาร์คไลฟ์ปล่อยโปร I Got My Shot รับคลายล็อกดาวน์

เดอะ ปาร์คไลฟ์ (The PARQ Life) รีเทลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” จับมือร้านอาหาร คาเฟ่ และบริการด้านไลฟ์สไตล์ชั้นนำ จัดโปรโมชัน I Got My Shot ต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับประสบการณ์ชอป ชิม ชิล กับร้านอาหาร และบริการพิเศษต่างๆ ที่เดอะ ปาร์คไลฟ์ ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติที่ ศบค.กำหนดเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบคัดกรองประสิทธิภาพสูง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการทุกทางเข้าของอาคาร การใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัส ณ จุดบริการต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ทุกจุดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ทางเดอะ ปาร์คยังได้มีการเชิญพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมวิธีการตรวจ Covid-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่พนักงานของร้านค้าทุกร้านเพิ่อให้มีการตรวจด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีและได้ผลที่แม่นยำ พร้อมคุมเข้มเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ ให้คุณเพลิดเพลินกับมื้ออิ่มและใช้บริการที่นี่ได้อย่างไร้กังวลนอกจากนี้ ทางเดอะ ปาร์คยังมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าในศูนย์การค้าฯ รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ จึงได้จัดโปรโมชัน I Got My Shot มีขั้นตอนเข้าร่วมง่ายๆ ดังนี้1. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) พร้อมกรอกข้อมูล ณ จุดบริการลูกค้า บริเวณชั้น 12. ถ่ายรูปคู่กับ Mr. Parqer ที่ป้ายแคมเปญ I Got My Shot3. แชร์ภาพถ่ายบน Facebook ของตนเองพร้อมแท็กและระบุโลเกชัน “The PARQ”เพียงเท่านี้ รับฟรีทันทีบัตรของขวัญแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ที่จุดบริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 โดยบัตรของขวัญสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในเดอะ ปาร์คไลฟ์ สำหรับการใช้จ่ายที่หน้าร้านเท่านั้น โดยใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (บัตรของขวัญแทนเงินสดมีจำนวนจำกัด)จัดเต็มไฮไลต์โปรโมชันสุดพิเศษ เฉพาะรับประทานที่ร้านในเดอะ ปาร์คไลฟ์• โกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่ สมัครสมาชิกฟรี ให้ทุกคนได้สะสมคะแนนและสิทธิพิเศษต่างๆ• Shari Shari ลดราคา 10% ทุกเมนู สำหรับลูกค้าที่มาอุดหนุนหน้าร้าน และซื้อกลับบ้าน• Café Amazon แลกซื้อกาแฟดริปคาเฟ่ อเมซอน รสซิกเนเจอร์ ราคาพิเศษกล่องละ 99 บาท (จากราคาปกติกล่องละ 120 บาท) เมื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19• Tonic รับน้ำผลไม้ 1 ขวดฟรี เมื่อสั่งอาหารเมนู TONIC meal ใดก็ได้• Sanyod WOK อัดแน่น เต็มพิกัด ถึง 3 โปรโมชัน ไม่ว่าจะเป็น DELISH COMBO, HAPPY COMBO หรือจะเป็น JUMBO COMBO เริ่มต้นตั้งแต่ 199 บาท ถึง 399 บาท• THESIS จัดโปรโมชันแก้วที่สองลด 50% เมื่อรับประทานที่ร้านเท่านั้น• MAMA PASTA ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับทุกเมนูพาสตา เมื่อรับประทานที่ร้าน หรือ grab & goเดอะปาร์คพร้อมเปิดให้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ พร้อมโปรโมชันพิเศษจากร้านค้าชั้นนำต้อนรับการกลับมาเจอกันอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชันเพิ่มเติมและข้อมูลร้านค้าภายในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ได้ที่ www.theparq.com/highlights หรือ www.facebook.com/theparqbkkร้านค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์• ร้านอาหารและเครื่องดื่ม: Kope Hya Tai Kee, Tonic, mx cakes & bakery, Cha Tra Mue, Café Amazon, Mama Pasta, Sukiya, CHA BAR, CHEAT DAY by Modish, Sanyod, THESIS, SHARI SHARI• บริการด้านความงามและสุขภาพ: BMOC• บริการเฉพาะทางและด้านอื่นๆ: Patom Organic LivingThe PARQ (เดอะ ปาร์ค) เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูสผสานพื้นที่สำนักงานและค้าปลีก มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท บนถนนพระรามสี่ มุ่งหวังที่จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคาร LEED Gold และ WELL Gold ควบคู่กัน โครงการ เดอะ ปาร์ค แบ่งเป็น ‘The PARQ Workplace พื้นที่สำนักงานเกรดเอ ที่มีพื้นที่ให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยขนาดถึง 5,200 ตารางเมตรและปราศจากเสาภายใน และ The PARQ Life พื้นที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมียม พร้อมด้วยอาหารสุขภาพหลากหลาย ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริการด้านสุขภาพและความงามที่ครบครัน โครงการนี้ยังผสมผสานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย การออกแบบที่ยั่งยืน และบริการสมาร์ทเซอร์วิสแบบครบวงจรเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Life Well Balanced" มุ่งสรรค์สร้างพื้นที่มิกซ์ยูสที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและปฏิวัติรูปแบบของการทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองเดอะ ปาร์ค เป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะ ปาร์ค สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.theparq.comบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทีซีซี แอสเซ็ท) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 1 หมื่นล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีซีซี กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย รูปแบบการลงทุนของ ทีซีซี แอสเซ็ทส์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ร้านค้าปลีก ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านไอที