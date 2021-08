ไทยสมายล์ มอบ 1 ล้านบาทสมทบทุนสร้างรพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ไทยสมายล์ ส่งมอบเงินรายได้จากโครงการ WE Virtual Run 2021 จำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสายการบินไทยสมายล์ ส่งมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการ WE Virtual Run กิจกรรมวิ่งออนไลน์การกุศล โดยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) ที่มีพันธกิจสำคัญในการเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย และเป็นที่สำหรับการสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาคต่อไปโครงการ WE Virtual Run เป็นกิจกรรมวิ่งออนไลน์การกุศล โดยมีทีมนักบิน ลูกเรือ พนักงานสายการบินไทยสมายล์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นโครงการวิ่งออนไลน์การกุศลที่นอกจากจะได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลแล้วยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรูปแบบใหม่และสร้างสังคมสุขภาพดีอีกด้วย