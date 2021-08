โรบินสัน ชูบริการ “Food to order”

ยกระดับการบริการขึ้นอีกขั้นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมตอบรับเทรนด์การสั่งอาหารแบบนิวนอร์มอลผ่านบริการ “Food to order” สั่งครบ จบเบอร์เดียวศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิต ทำให้ลูกค้าบางท่านไม่สะดวกเดินทางออกมาซื้ออาหารนอกบ้าน จึงหันมานิยมโทรสั่งซื้ออาหาร หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นในช่องทางต่างๆ มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์การค้าฯ จึงยกระดับกลยุทธ์การบริการขึ้นไปอีกขั้น เดินหน้าดูแลลูกค้าผ่านบริการ “Food to order” สั่งครบ จบเบอร์เดียว เพื่อรองรับสถานการณ์ล็อกดาวน์ในช่วงนี้ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สามารถโทรสั่งอาหารจากหลากหลายร้านค้าชื่อดัง ภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ทั้ง 14 สาขา โทรเบอร์เดียวสั่งได้ทุกร้าน ครบจบในออเดอร์เดียว โดยพร้อมให้บริการ ทุกท่านแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายบริการ “Food to order” สั่งครบ จบเบอร์เดียว ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรร้านอาหารชื่อดัง ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 100 ร้าน อาทิ เอ็มเค เรสโตรองต์, เคเอฟซี, ยาโยอิ, ชาบูชิ, แหลมเจริญ, ตำมั่ว, โคะอิเตะ, มิสเตอร์โดนัท, อานตี้ แอนส์ ฯลฯ (ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดบริการ) พร้อมมอบความอิ่มอร่อย ส่งตรงถึงบ้านคุณ โดยมีวิธีการใช้บริการง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ1. Select Branch, Call to order: โทรสั่งอาหารจากสาขาที่ต้องการ ผ่าน Call Center ทั้ง 14 สาขา ได้แก่ ลาดกระบัง ศรีสมาน สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา บ่อวิน ชลบุรี (อมตะนคร) กาญจนบุรี แม่สอด ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.2. Order & Confirm the order: เลือกร้านอาหาร คอนเฟิร์มออเดอร์เมนูที่ต้องการ และชำระเงิน3. Delivered to customer: นัดรับอาหาร หรือ เลือกบริการจัดส่งถึงบ้าน ผ่าน Delivery service (ลูกค้าชำระค่าบริการตามระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาที่เลือก)ลูกค้าสามารถรับความสะดวก และอิ่มอร่อยได้ง่ายๆ ที่บ้าน กับบริการ “Food to order” สั่งครบ จบเบอร์เดียว กับร้านอาหารชื่อดัง พร้อมโปรโมชั่นมากมาย อาทิ สั่งอาหารครบ 500 บาท รับบัตรของขวัญจากท็อปส์ มาร์เก็ต มูลค่า 100 บาท หรือ สามารถเลือกรับความอร่อยด้วยตัวเอง กับสาขาที่เปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้แผนแม่บท โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูลโปรโมชั่น และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ RobinsonLifestyle