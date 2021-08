อินทนิลเพิ่มสาขาขาย Puff & Pie ครบ 100 แห่งปี 65

“บางจาก รีเทล” จับมือการบินไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเบเกอรีจาก Puff & Pie จำหน่ายในร้านอินทนิล ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายขนมการบินไทยให้ครบ 100 สาขาภายในปี 2565บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างร้านอินทนิลกับสินค้า Puff & Pie ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบ Grab & Go และ Shop in Shop รวม 50 สาขาภายในปีนี้ และตั้งเป้าขยายให้ครบ 100 สาขาภายปีหน้า โดยมีนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564นายเสรี อนุพันธนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กล่าวว่า ร้านอินทนิลเป็นมากกว่าร้านกาแฟ และไม่ได้ต้องการจำหน่ายเพียงเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงมองหาพันธมิตรใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อินทนิลเป็นร้านที่ลูกค้าสามารถอิ่มอร่อยในมื้อง่ายๆ ได้ด้วยเบเกอรีคุณภาพที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในราคาที่เป็นมิตรต่อลูกค้าทั้งระดับ Mass ถึง Premium Mass โดยในอนาคตเรามองถึงการขยายสู่อาหารพร้อมรับประทานในสาขาที่เหมาะสม และ Puff & Pie จากครัวการบินไทยก็เป็นพันธมิตรที่ตอบโจทย์เป้าหมายนี้ของอินทนิลได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของ Product และ Operation โดยความร่วมมือในเฟสแรกจำนวน 15 สาขาปัจจุบันร้านอินทนิลเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยที่ผ่านมาอินทนิลได้ส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ผ่าน 5 Good Experiences Strategy ทั้ง Good Taste / Good Service / Good Design / Good Health และ Good Society โดยในด้าน Good Taste อินทนิลเลือกเสิร์ฟกาแฟคุณภาพให้ลูกค้า ด้วยเมล็ดกาแฟอะราบิกาแท้ 100% สำหรับกลุ่ม Coffee และมีโกโก้อินทนิลที่เข้มข้นถูกใจมหาชน จนเป็น Hero Product ในกลุ่ม Non Coffee อยู่แล้วนายสมัชชา ศรีทองสุข กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบางจาก รีเทลได้มอบความไว้วางใจให้ฝ่ายครัวการบินไทยนำสินค้า Puff & Pie ทดลองวางจำหน่ายในร้านอินทนิลตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาความร่วมมือโดยมุ่งเน้นการใช้จุดแข็งและศักยภาพของทั้ง 2 แบรนด์ในการต่อยอดธุรกิจสู่การจำหน่ายผ่านร้านอินทนิลในรูปแบบ Grab & Go เพิ่มเป็น 13 สาขา และในรูปแบบ Shop in Shop ที่ร้านอินทนิลสาขาสถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนบรมราชชนนี กม.10 และสาขา Summer Point สุขุมวิท อีก 2 สาขา รวมเป็น 15 สาขาในปัจจุบันในอนาคต Puff & Pie มีแผนจะขยายการจัดจำหน่ายในร้านอินทนิลให้ครอบคลุมสาขาในทุกพื้นที่ รวมถึงพัฒนาสินค้าพิเศษสำหรับร้านอินทนิล และรายการส่งเสริมการขายพิเศษร่วมกันอีกด้วย ทั้งนี้ สินค้า Puff & Pie ที่จำหน่ายในร้านอินทนิลเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม เช่น ชิกเกนโรล, ครัวซองต์ไส้กรอก, ครัวซองต์แฮมชีส, พายสับปะรด, เดนิสครีมเพสตรี เป็นต้น