บิ๊กซีจัดโปรฯ เอาใจคนรักสุขภาพและชอบทำอาหาร คัดสินค้าสุขภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวราคาพิเศษ ถูกจริงประหยัดจริง พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน

กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องในประเทศไทย ทำให้คนทำงานที่บ้าน (Work from home) และทำอาหารรับประทานเองมากขึ้น บิ๊กซีจึงจัดโปรโมชันต่อเนื่องตอกย้ำถูกจริงประหยัดจริง ทั้งในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และด้วยการล็อกดาวน์ศูนย์การค้าเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เกต บิ๊กซีเราได้เตรียมพร้อมการบริการที่สะดวกสบายผ่านช่องทางจำหน่ายบริการทางเลือกซื้อผ่านพร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้าน เมื่อสั่งซื้อครบ 555 บาท/ใบเสร็จ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ และรองรับความต้องการสั่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงการทำงานที่บ้าน และขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าบิ๊กซีมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ”สำหรับกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA คละสี เพียง 2,990 บาท จากราคา 5,690 บาท, แอนลีน มอฟแม็กซ์ นมผง 400 กรัม เพียง 169 บาท จากราคา 199 บาท รับฟรีแอนลีน กล่องอเนกประสงค์มูลค่า 265 บาท, สินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บุกเส้น เต้าหู้ โยเกิร์ต ราคาเริ่มต้น 10 บาทต่อแพก, หอยนางรม ไลท์ น้ำปลาแท้ สูตรลดโซเดียม 300 มล. เพียง 55 บาท จากราคา 59 บาท, เครื่องบริหารหน้าท้อง WONDER2 เครื่องบริหารหน้าท้อง AB CRUNCH และจักรยานออกกำลังกาย แบบพกพา ราคาเริ่มต้นที่ 790 บาท เป็นต้น สำหรับระยะเวลาโปรโมชันสินค้าเพื่อสุขภาพ วันนี้-29 สิงหาคม 64 ที่บิ๊กซี อัปเดตสินค้าโปรโมชันเพิ่มเติมมากมายได้ที่ Line official : BigCในขณะเดียวกัน บิ๊กซีชวนเข้าครัว สนุกทุกเมนู กับเครื่องครัวคุณภาพ กับสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ลดสูงสุด 60% เช่น มิซาวา หม้อสุกี้ 2.5L รุ่น KW386 เพียง 399 บาท จากราคา 539 บาท, อ๊อกซิเจน หม้อทอดไร้น้ำมัน 2.5L รุ่น KW819 เพียง 999 บาท จากราคา 2,590 บาท, อ๊อกซิเจน กระทะไฟฟ้า 1500W รุ่น KW302 เพียง 599 บาท จากราคา 599 บาท, อ๊อกซิเจน กระทะไฟฟ้า 2500W รุ่น KW501 เพียง 890 บาท จากราคา 1,090 บาท, คาชิวา เตาแก๊ส 2 หัว รุ่น X-2300 เพียง 990 บาท จากราคา 1,290 บาท, ออตโต้ หม้อหุงข้าว 1L รุ่น CR-100T เพียง 359 บาท จากราคา 359 บาท และ คาชิวา กระทะไฟฟ้า รุ่น SP-314G เพียง 599 บาท จกราคา 690 บาท เป็นต้น ชอปเลย ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 64 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก @bigpowersale พร้อมสิทธิพิเศษ ผ่อน 0% กับบัตรที่ร่วมรายการ นาน 6 เดือน และสามารถแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ ลดเพิ่ม 12.5% ของคะแนน เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในส่วนของมินิบิ๊กซี อิ่มอร่อย สะอาด สะดวก ใกล้บ้านคุณ จัดกลุ่มเมนูอาหารพร้อมรับประทานง่ายๆ 7 วัน 7 อย่าง และจัดโปรฯ อ๊อกซิเจน กาต้มน้ำ EK185 เพียง 169 บาท จากราคา 294 บาท (เฉพาะวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 64 เท่านั้น) ข้าวเบญจรงค์ ข้าวขาวหอมมะลิ 100% เพียง 155 บาท จากราคา 198 บาท, กุ๊ก น้ำมันถั่วเหลือง 1 ลิตร เพียง 50 บาท จากราคาปกติ 55 บาท และสินค้าโปรโมชัน 1 แถม 1 เช่น ครีมอาบน้ำโพรเทคส์เฟรช, น้ำยาบ้วนปากคอลเกต และสินค้าอื่นๆ มากมาย โปรโมชันตั้งแต่วันนี้-8 กันยายน 64 ทั้งนี้ยังมอบส่วนลด 20 บาททันที เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามที่ร่วมรายการครบ 120 บาท ตั้งแต่วันนี้-8 กันยายน 64ชอปที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ภายใต้ 40 มาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลลูกค้า ครบทุกบริการทุกสาขา อยู่บ้านก็สั่งซื้อสินค้าจากบิ๊กซีผ่านช่องทางต่างๆ ได้ง่ายๆ ทั้งไลน์มาชอปหรือโทร.มาชอป คลิก https://bit.ly/36lPLza บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi และตามโปรโมชันเด็ด พร้อมลุ้นรางวัลกับพี่บิ๊กกี้ คลิก https://bit.ly/3eKb0ic พิเศษ สมาชิกบิ๊กการ์ด ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 ส่วนลดคะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือเฟซบุ๊ก Big C - บิ๊กซี https://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือ โทร. 1756