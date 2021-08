สามย่านมิตรทาวน์ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021

สามย่านมิตรทาวน์ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021ตอกย้ำความเป็นผู้นำการพัฒนา Smart Mixed-use อาคารอนุรักษ์พลังงาน พร้อมได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิง ASEAN Energy Awards 2021เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จล่าสุดหลังโครงการสามย่านมิตรทาวน์ คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และได้รับเลือกเป็นมิกซ์ยูสตัวแทนประเทศไทย เข้าชิง ASEAN Energy Awards 2021 สานต่อการเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ พาณิชยกรรมและอาคารอนุรักษ์พลังงาน หลังจากอาคารสำนักงานให้เช่า 4 อาคาร ภายใต้การบริหารงาน ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับเวิร์ลคลาสมาก่อนหน้านี้นายวิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้บริหารโครงการสามย่านมิตรทาวน์ เปิดเผยว่า “เป็นความภาคภูมิใจของคณะทำงานอย่างมากที่สามย่านมิตรทาวน์ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการคัดเลือกประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท New and Existing Building ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน หลังผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ระดับโกลด์ จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมา”โครงการสามย่านมิตรทาวน์ พัฒนาในรูปแบบผสมผสาน หรือมิกซ์ยูสแบบครบวงจร เราพัฒนาภายใต้แนวคิด ‘คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้’ (Urban Life Library) ภายในโครงการแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนพลาซ่า ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) โซนอาคารสำนักงาน มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Mitrtown Office Tower) และสุดท้ายโซนที่อยู่อาศัยประกอบด้วย ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์ (Triple Y Residence) และ โรงแรม ทริปเปิ้ลวาย โฮเทล (Triple Y Hotel) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่หลากหลายจากโซนที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ควบคู่กัน โดยสะท้อนผ่านรางวัลด้านพลังงานจากสถาบันชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งไทยและต่างประเทศโดยคุณสมบัติของสามย่านมิตรทาวน์ที่ทำให้โครงการมีความแตกต่างจากอาคารทั่วไป จนสามารถคว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021 ได้แก่1. พื้นที่สีเขียวของโครงการออกแบบภายใต้แนวคิด (Friendly & Space Sharing Landscape)เน้นการเข้าใช้พื้นที่ได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยเลือกปลูกพรรณไม้ที่สูงโปร่งและใบมีลักษณะเป็นพุ่มหนาอย่างต้นยางนาเพื่อสร้างร่มเงา เสริมด้วยไม้พุ่มและพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด นอกจากนี้ ดาดฟ้าบนชั้น 5 ยังทำเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เป็นจุดชมวิวและทำกิจกรรมที่หลากหลาย เลือกชนิดของต้นไม้ลำต้นตรงสูงแตกพุ่มด้านบน รวมถึงพืชพรรณที่หลากหลายเพื่อทำหน้าที่กรองแสงและฝุ่นให้กับอาคาร2. พื้นที่ส่วนกลางโซน 24 ชั่วโมง ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Outdoor in Indoor Space)ชั้น G ถึงชั้น 2 ใช้รูปแบบพื้นที่แบบเปิด (Open Air) แทนการใช้ระบบปรับอากาศช่วยลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีการศึกษาทิศทางลม และการกำหนดช่องเปิดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายและอากาศถ่ายเท เสริมด้วยการใช้พัดลม (Ceiling Fan) ซึ่งการนำเสนอความคิด Outdoor in Indoor Space ที่สมบูรณ์แบบในย่าน CBD ของกรุงเทพมหานคร3.ส่งเสริมการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Accessibility)โดยมีอุโมงค์คอนกรีตเปลือยโครงสร้างที่ช่วยลดการใช้เคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง อุโมงค์นี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่ (EV Charger) สำหรับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้า เพื่อร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมัน4. ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการวางทิศทางของตัวอาคารที่เหมาะสม (Building Orientation Optimization)เพื่อการรับแสงธรรมชาติให้มากที่สุด นอกจากช่วยลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างภายในอาคาร ยังช่วยสร้างความรู้สึกสบายไม่อึดอัดให้กับผู้ใช้งาน และใช้การออกแบบกรอบอาคารที่สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี เช่น การใช้ผนังฉลุช่วยในการบังเงา และกระจก Insulated Low-E ซึ่งช่วยลดความร้อน แต่ยังคงได้รับแสงธรรมชาติเต็มที่ เป็นต้น5. ส่วนสำนักงานเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ (Water Efficiency Toilets)สามารถประหยัดการใช้น้ำประปาลงได้ 45.37% เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไป6. ระบบปรับอากาศในส่วนศูนย์การค้าและสำนักงานใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Water-Cooled Chiller System)ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและระบบจัดการอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น- เครื่องชิลเลอร์ และเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency VFD Chiller) ประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารประหยัดพลังงานทั่วไป 15%- สารทำความเย็นของเครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ไม่ทำลายโอโซน และมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) ต่ำ- ระบบจัดการชิลเลอร์ (Chiller plant management) ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด- เครื่องปรับอากาศ AHU ควบคุมการทำงานทั้งน้ำเย็นและปริมาณลมให้สอดคล้องกับโหลดความร้อน และติดตั้งแผ่นกรอกอากาศ 2 ชั้น สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งอาคารแล้ว การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ยังเป็นสิ่งที่โครงการให้ความสำคัญ อาทิ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการตรวจสอบซ่อมบำรุงอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปรับตัว เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการ และพื้นที่เปิดให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแบบครอบคลุมทั้งวงจร บริษัทฯ ยังส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยจัดสรรถังแยกขยะสำหรับเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรองรับการทิ้งขยะอย่างถูกประเภท และนำขยะไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการร่วมคัดแยกขยะส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 4 ตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน“สามย่านมิตรทาวน์ จะเป็นต้นแบบอาคารมิกซ์ยูสอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยเราให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ เราได้มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานระดับเวิร์ลคลาส เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะยกระดับอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้เทียบเท่านานาประเทศ โดยมองว่าการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้” นายวิทวัส กล่าวทิ้งท้ายรายชื่ออาคารภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ที่ได้รับมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานอาคารมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน/รางวัลมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED)รางวัล Energy Awardsปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ระดับแพลตตินั่ม (Platinum)รองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2013• Energy Efficient Building-Newand Existing Categoryรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013• อาคารใหม่ (New and Existing Building)• อาคารเขียว (Green Building)สาทรสแควร์ระดับโกลด์ (Gold)รองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy Awards 2014• อาคารใหม่ (New and Existing Building)รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2014• อาคารใหม่ (New and Existing Building)• อาคารเขียว (Green Building)เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ระดับโกลด์ (Gold)รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2018• อาคารใหม่ (New and Existing Building)สามย่านมิตรทาวน์ระดับโกลด์ (Gold)รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021• อาคารใหม่ (New and Existing Building)เข้าชิง ASEAN Energy Awards 2021• อาคารใหม่ (New and Existing Building)ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ และภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ได้แก่ อาคารสาทรสแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 240,000 ตารางเมตร มีพนักงานของบริษัทฯ ผู้เช่าชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศกระจายในหลากหลายธุรกิจซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 คนต่อวัน นับเป็นผู้นำกลุ่มพัฒนาพื้นที่สำนักงานลำดับต้นๆ ของประเทศ