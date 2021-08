กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญร่วมงานประกาศรางวัล Smart Agro-Machinery DIProm 2021

ศูนย์คุณธรรมจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้แนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event