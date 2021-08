“Plan B-MACO” ลงทุน 300 ล้านใน “ซิปเม็กซ์” แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Zipmex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย ผนึกกองกำลังครั้งใหม่ที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการลงทุนจากสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยนวัตกรรมด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยควบคู่กับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม และ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำสื่อด้านป้ายโฆษณาและพื้นที่โฆษณาบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างกว้างขวางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักลงทุนทั้งสองต่างมีความเชื่อมั่นในการปฏิวัติสินทรัพย์ดิจิทัล และได้เดินหน้าสนับสนุน Zipmex แพลตฟอร์มชั้นนำในด้านการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง โดยนับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริษัทสื่อข้ามชาติที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าถึงเทรนด์สินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางการเงินและไลฟ์สไตล์แบบจัดเต็ม ตั้งแต่การเปิดตัว Zipmex อย่างเป็นทางการก็ได้มีปริมาณการซื้อขายคริปโตฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 ล้านบาทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เห็นได้ชัดจากมูลค่าของ Zipmex Token (ZMT) โทเค็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 15 บาท เป็น 180 บาท ถือเป็นการสร้างมูลค่าสูงสุดตลอดกาล โดยการลงทุนครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือสำหรับการนำโทเค็นยูทิลิตี้สูงสุดในประเทศไทยอย่าง ZMT มาผนึกกำลังรวมเข้ากับระบบนิเวศการโฆษณาในหลายแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนครั้งใหญ่ของนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากขึ้น ซึ่งจะประกาศรายชื่อในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนในครั้งนี้จะช่วยให้ Zipmex เข้าถึงลูกค้าหลายล้านรายทั่วประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายในประเทศไทยแล้ว Zipmex ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลียอีกด้วย แพลตฟอร์มได้มีการขยายข้อเสนอเพื่อการลงทุนและใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพิ่งเปิดตัว ZipWorld (การแลกผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และบริการโดยใช้คริปโตฯ) และจะมีการเปิดตัว Z-Launchpool ในเร็วๆ นี้เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโทเค็นการลงทุนใหม่ก่อนใครเนื่องจากเราเป็นผู้นำด้านการลงทุน ล่าสุด Zipmex ได้เพิ่มขีดความสามารถทางด้านบล็อกเชน โดยร่วมมือกับบริษัท Atato ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำของภูมิภาคที่ให้บริการสถาบันการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน สำหรับบริษัทด้านสื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนมีแอปพลิเคชันทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีการสร้าง การบริโภค และมอบความคุ้มครอง ในฐานะอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองและสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่น่าแปลกใจที่ Plan B และ MACO ได้ตัดสินใจร่วมมือกันลงทุนในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบมากที่สุดในภูมิภาค แพลน บี เป็นผู้ให้บริการโฆษณาสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยชั้นนำด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่หลากหลาย ประกอบกับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสปอร์ตมาร์เกตติ้ง ธุรกิจด้านอาร์ติสท์แมเนจเมนต์ และธุรกิจเกมในประเทศไทย และ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ("MACO") มีพื้นที่สำหรับการโฆษณากว่า 2,000 แห่งที่ครอบคลุมมากที่สุดการลงทุนจากบริษัทสื่อโฆษณาชั้นนำทั้งสองแสดงถึงความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะมีต่อสังคมในอนาคตZipmex ยังคงเดินหน้าค้นหาความท้าทายครั้งใหม่ในอีกหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศที่นอกเหนือจากด้านการเงิน จากการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของนักลงทุนรายใหม่ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า Zipmex ได้ครอบครองพื้นที่สื่อโฆษณาทั่วทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 80 แห่งสำหรับการเผยภาพ TVC ครั้งแรกในการเฉลิมฉลองวัน Zipmex เช่นเดียวกับที่ผ่านมาที่ผู้ชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวได้เห็นภาพโฆษณาของ Zipmex ผ่านหน้าจอที่บ้านเช่นกันZipmex เป็นบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกที่เปิดตัวโฆษณาสื่อนอกบ้านในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (พ.ศ. 2563) และล่าสุดในรูปแบบ 3 มิติ บนหน้าจอ Out of Home Screen ลานพาร์ค พารากอน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Plan B ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดย Zipmex ได้เข้ายึดครองกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยด้วยกว่า 80 หน้าจอ สำหรับการเฉลิมฉลองการเปิดตัว Zipmex Day อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกZipmex มุ่งมั่นที่จะขยายระบบนิเวศให้กว้างขวางขึ้น จากการขับเคลื่อนโดยโทเค็น ZMT (Zipmex Token) ซึ่งจะมอบโอกาสให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือมากขึ้นด้วยโปรแกรม ZipUp ในปัจจุบันให้ APY สูงถึง 11% สำหรับเหรียญ USDC (สกุลเงินที่มีเสถียรภาพเทียบเท่าสกุลเงิน USD) โดยผู้ถือ ZMT จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมภายในระบบนิเวศของ Zipmex ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ลดลง การอัปเกรดรางวัล การชำระเงิน การจัดสรรโทเค็นใหม่ที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนของบริษัท รางวัลในเกม รวมถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์ม NFT ระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ Zipmex เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น และทำให้ทุกคนเข้าถึงคริปโตฯ ได้มากขึ้น โดยปริมาณการซื้อขาย Zipmex ครึ่งปีแรกมีมูลค่ากว่า 62 พันล้านบาท โดยสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจของไทย และคาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งสัดส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตกว่า 2,540% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และได้มีการวางแผนขยายการเติบโตอีก 310% สำหรับการซื้อขายในช่วงที่เหลือของปี 2021ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย มีความเชื่อมั่นว่าปี 2564 เป็นปีแห่งสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในปีที่แล้ว Zipmex ประสบความสำเร็จในการระดมทุนมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Jump Capital บริษัทการลงทุนสัญชาติอเมริกันที่มีบริษัทพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งรวมถึง TradingView ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิบนคลาวด์ และซอฟต์แวร์โซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนระดับสูง“Zipmex มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านคริปโตฯ เช่นเดียวกับการเพิ่มกรณีการใช้งาน และการใช้คริปโตฯ ในชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้เรายังคงมีการขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการเงินกับไลฟ์สไตล์ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Plan B และ MACO ได้มอบความไว้วางใจที่สำคัญเช่นนี้ให้กับเรา” ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทยกล่าว“เราเชื่อมั่นว่า Zipmex เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีทีมงานที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมกับมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการจุดประกายปฏิวัติสินทรัพย์ดิจิทัล และมีความสามารถในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัว เราพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของ Zipmex ผ่านช่องทางสื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งของเรา การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของเราในธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงธุรกิจสปอร์ตมาร์เกตติ้ง ธุรกิจด้านอาร์ติสท์แมเนจเมนต์ และธุรกิจเกม เรามั่นใจว่าการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Plan B ที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม” ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“Plan B”)นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนาดใหญ่อีกมากมายที่ได้เห็นศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนกับ Zipmex โดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Zipmex ได้ประกาศเป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินกับ Major Cineplex และ Rapidz รวมถึง Renazzo Motor Co., Ltd (“Renazzo Motor”) ผู้จัดจำหน่าย Lamborghini อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และ WasuthaGroup ผู้จัดจำหน่าย Tesla รายแรก รวมถึงผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หรูหราที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เช่น One.Six Development (กิจการร่วมค้า MQDC) และ บมจ.เจ้าพระยามหานคร (CMC Group) มีส่วนร่วมในโปรแกรมการชำระเงินที่เรียกว่า ZipSpend และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้รับความร่วมมือจาก The Brooker Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทจัดการเงินทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่ลูกค้าชั้นนำของภาคเอกชน ที่ได้จับมือกับ Zipmex เพื่อมอบทางเลือกแก่พนักงานในการรับเงินเดือน และโบนัสด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตสำหรับ "ซิปเม็กซ์” เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทย รวมถึงประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการนักลงทุนรายย่อยและสถาบันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มคุณค่าให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่งคั่งโดยมีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเงิน