กรมเจ้าท่าปรับรูปแบบสอบออนไลน์ “ผู้ทำการในเรือ” ช่วงโควิดระบาดหนัก

กรมเจ้าท่าสอบจัดประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ทั้งฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล ด้วยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ได้สั่งการให้กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ดำเนินการติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมจัดตั้งกฎเกณฑ์ในการสอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบเรื่องการเดินทางหรือการให้บริการของกรมเจ้าท่าในบางส่วนนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ในฐานะประธานกรรมการกำกับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ได้สั่งการให้ฝ่ายสอบความรู้ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online ขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, STCW as amended)โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ที่ 1/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือด้วยวิธีสัมภาษณ์ผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่า ในส่วนของฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล ด้วยวิธีสัมภาษณ์ผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดในดำเนินการ ดังนี้1. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ ทั้งฝ่ายเดินเรือ และช่างกล แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจำเรือในการเลือกสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในรูปแบบปกติหรือผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)2. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะต้องเข้าสอบตามรูปแบบโปรแกรมการสอบที่กรมเจ้าท่ากำหนดและต้องยินยอมให้มีการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการสัมภาษณ์เพื่อการตรวจสอบยืนยัน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการสอบเท่ากับระยะเวลาการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ในรูปแบบปกติ3. หากพ้นกำหนดเวลา 15 นาที นับจากเวลาเริ่มทำการสอบตามกำหนดการสอบของผู้เข้าสอบแล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรมการสอบที่กรมเจ้าท่ากำหนดได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ เว้นแต่เป็นสาเหตุที่เกิดจากระบบโปรแกรมของกรมเจ้าท่า หรือในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีระยะเวลาในการเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ไม่ถึงร้อยละ 8 ของระยะเวลาตามกำหนดการสอบของผู้นั้น ให้ถือว่าผู้เข้าสอบคนดังกล่าวเป็น "ผู้ขาดสอบ"4. ในกรณีที่กองมาตรฐานคนประจำเรือมีข้อสงสัยว่าผู้เข้าสอบมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในช่วงระหว่างการสอบ หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อว่าจะมีการทุจริตในการสอบ กองมาตรฐานคนประจำเรือยกเลิกผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีผ่านการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) นั้น และแจ้งให้คณะกรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล แล้วแต่กรณี จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือของกรมเจ้าท่าด้วยวิธีสัมภาษณ์ในรูปแบบปกติสำหรับผู้เข้าสอบคนดังกล่าวอีกครั้งทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป