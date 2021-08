ยูนิโคล่ จับมือ Yoasobi เปิดตัวคอลเลกชันลายกราฟิกสุดเจ๋ง

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น เปิดตัวเสื้อยืด UT คอลเลกชัน Yoasobi ที่มีสินค้าทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักร้องดูโอ้เจป๊อปชื่อดัง Yoasobi และยูนิโคล่ โดย Yoasobi ได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการเจป๊อปและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากความสามารถในการแต่งเพลงจากนิยาย โดยซิงเกิ้ลเปิดตัวชิ้นแรกคือ Yoru ni Kakeru (Racing into the Night) ที่ได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงฮอตฮิตในปี 2020 และผลงานเพลงชิ้นต่อๆ มาก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดยลวดลายการออกแบบในคอลเลกชันนี้ มีการนำเอาฉากสำคัญในเอ็มวีของ Yoasobi มาอยู่บนเสื้อยืด UT และเพื่อเป็นการฉลองในโอกาสพิเศษของการเปิดตัวเสื้อยืด UT คอลเลกชัน Yoasobi ศิลปินดูโอ้คู่นี้ได้มีการไลฟ์สตรีมแสดงดนตรี Sing Your World ให้แฟนๆ ได้รับชมกันฟรีๆ อีกด้วยเปิดโลกในมุมมองของ Yoasobi ผ่านดีไซน์ลวดลายกราฟิกที่ไฮไลต์บทเพลงของพวกเขาดีไซน์ลวดลายที่โดดเด่นสะดุดตาจากคอลเลกชันนี้ เป็นดีไซน์ลวดลายกราฟิกจากเอ็มวี 7 เพลงเด่นของ Yoasobi มีตั้งแต่ Yoru ni Kakeru (Racing into the Night) ซึ่งเป็นเพลงแจ้งเกิดของ Yoasobi รวมถึง Halzion, Tabun, Gunjo, Haruka, Encore และ Sangenshoku สินค้าในคอลเลกชัน Yoasobi นี้ มีทั้งของผู้ใหญ่และของเด็ก ประกอบไปด้วยไอเทมสีพาสเทล และเสื้อยืดทรงใหม่ สไตล์ unisex ที่สามารถสวมใส่ได้แบบไม่จำกัดเพศรับชมไลฟ์สตรีมการแสดงดนตรี Sing Your World ย้อนหลังได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=wEeL625chFcYOASOBI Official YouTube Channelhttps://www.youtube.com/c/Ayase0404รายละเอียดคอลเลกชันวันวางจำหน่าย:9 สิงหาคม 2564รายการสินค้า:ลายของผู้ใหญ่ 7 ลาย ในราคา 590 บาท และลายของเด็ก 5 ลาย ในราคา 390 บาทสาขาที่วางจำหน่าย:ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาและออนไลน์สโตร์ที่ uniqlo.com หรือ ยูนิโคล่แอปพลิเคชันเว็บไซต์สำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม:https://www.uniqlo.com/th/th/spl/ut/yoasobi