ลดความร้อนให้กับโลก! “เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์” เผยผลสำเร็จ 3 โครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีเยี่ยม

ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลาย ๆ บริษัทพยายามรับมือและปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยหนึ่งในนั้นก็คือ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) ที่ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการพัฒนาชุดคลุมป้องกัน ซึ่งทำมาจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นั่นก็คือเม็ดพลาสติกประเภท PP และได้พัฒนาชุดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยปรับปรุงชุดให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานต่อบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการร่วมเป็นพลังช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤต สิ่งที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม และถือเป็นหนึ่งในสี่กลยุทธ์หลักขององค์กรที่บริษัทให้ความสำคัญ นั่นก็คือความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability) ครอบคลุมในเรื่องของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนประธานบริษัทแห่งเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการที่ริเริ่มดำเนินการมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะของพนักงานในบริษัท การร่วมกับชุมชนเกาะกก จ.ระยอง, จัดทำโครงการปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน และนำผลผลิตที่ได้จากโครงการกลับมาใช้กับแปลงปลูกผักภายในบริษัท ทำให้เกิดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (Circular Economy) รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนรู้จักหลัก 3Rs คือ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และใช้หมุนเวียน ทำให้สามารถคัดแยกขยะเพื่อเตรียมส่งกลับเข้ากระบวนรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งสิริเดช คุ้มวงศ์ดี บอกเล่าด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจในผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันถึงปณิธานความเชื่อของบริษัทที่ว่า รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ภาคีเครือข่าย และบริษัทเองก็ตามเป็นแรงขับเคลื่อนไปพร้อมกันที่จะทำให้โครงการทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ก็พร้อมเดินหน้าในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจากการให้ข้อมูลของผู้ประสานงานอาวุโสด้านความยั่งยืนและการจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระบุถึงรายละเอียดของโครงการทั้ง 3 ที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ซึ่งสามารถช่วยลดโลกร้อน โดยโครงการแรกนั้นมีชื่อว่าซึ่งเริ่มต้นจากคนในองค์กรกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงโควิด พนักงานส่วนใหญ่จะ Work From Home ก็จะใช้วิธีการว่าถ้าวันไหนเขาเข้าออฟฟิศ ก็ให้เอาขยะมาไว้ แล้วรวบรวมไปสักระยะหนึ่ง ก่อนส่งขายเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไปจากโครงการแยกช่วยโลก ซึ่งเริ่มต้นจากคนในองค์กร ได้มีการต่อยอดขยายไปสู่อีกหนึ่งโครงการที่ชื่อว่า(Think Cycle) ซึ่งมุ่งเน้นในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือครัวเรือนและโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด“โครงการ Think Cycle เราได้เริ่มทำร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง รวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียน หลัก ๆ ก็คือส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกประเภทขยะ พร้อมทั้งใช้หลัก 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle เข้าไปกับพนักงาน ทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ในโรงเรียนด้วยการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ซึ่งจริง ๆ น้อง ๆ นักเรียนเขาก็คัดแยกขยะจากที่บ้านมาแล้วด้วยส่วนหนึ่ง ก็เอามารวมกันกับที่ทำในโรงเรียนทั้งนี้ นอกจากทั้งสองโครงการดังกล่าวมา ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “โครงการปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร” โดยทำร่วมกับชุมชนเกาะกก จ.ระยอง ซึ่งชุมชนดังกล่าวจะมีเครื่องทำปุ๋ยขนาดใหญ่ประมาณ 100 ลิตร ที่สามารถผลิตได้ทั้งและที่สามารถนำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มได้“กิจกรรมของเราก็คือ ที่โรงอาหารในโรงงานของเรา จะมีพวกเศษอาหารเหลืออยู่บ้าง ทีนี้เมื่อพนักงานรับประทานเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเทใส่ในหลุมสำหรับใส่เศษอาหาร หลังจากนั้นเราก็ทำการรวบรวมส่งให้กับทางชุมชนทุกวัน ชุมชนก็นำเศษอาหารเหล่านั้นไปเทใส่ในเครื่องทำปุ๋ย ซึ่งชุมชนเขาก็ยินดีมาก เนื่องจากทำให้เขาได้มีปุ๋ยใช้ในการเกษตร หรือเศษอาหารบางอย่างก็นำไปให้หมูที่ชาวบ้านเลี้ยงกิน หรือแม้แต่ถ้าเราจะขอแบ่งปุ๋ยจากเขามาเพื่อใช้ปลูกผักในโรงงานของเราหรือให้พนักงานของเรานำกลับไปใช้ที่บ้าน ทางชุมชนเขายินดีแบ่งให้”กล่าวสรุปด้วยรอยยิ้มว่า ทั้งหมดนี้ที่ทำมา เป็นการช่วยลดและกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเปลี่ยนขยะที่ดูไร้ค่าให้มีค่าขึ้นมาด้วย ถือเป็นการเดินตามแนวความคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และที่สำคัญคือกิจกรรมโครงการทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการยืนยันความสำเร็จเป็นตัวเลขจากการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ทุกความสำเร็จย่อมมีที่มา...ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จจากโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ว่าหัวใจสำคัญนั้นเริ่มต้นจากทุก ๆ คน และไม่จำเป็นต้องเริ่มแบบ Volume ใหญ่ ๆ แต่สามารถทำจากจุดเล็ก ๆ ได้แบบสะสมความสำเร็จไปเรื่อย ๆบุปผาพรรณ เล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อเกิดโครงการเหล่านี้ขึ้นมา ไม่ใช่แค่เพียงคนในองค์กร แต่คนข้างนอก เช่น ชุมชน โรงเรียน ก็มีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเกี่ยวกับการลดโลกร้อนที่ทุกคนทำได้ง่าย ๆ“ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Think Cycle เราก็จะมีการให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนว่าการสะสมขยะ คัดแยกขยะ มันช่วยลดโลกร้อนได้นะ แล้วก็ค่อย ๆ อธิบายให้น้อง ๆ ฟังว่า ถ้าเขาสามารถที่จะจัดการขยะได้ โดยใช้หลัก 3Rs ที่เป็นหลักง่ายๆ เลย คือ Reduce, Reuse และ Recycle เขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บ้านเขาสะอาด ชุมชนเขาสะอาด โรงเรียนของเขาสะอาด แล้วสุดท้าย ภาพรวมในสังคมที่สะอาด คาร์บอนเครดิตที่เขาสามารถลดได้ มันจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้หรือลดโลกร้อนได้ จากฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่เกิดในตัวเขาเอง”อีกหนึ่งความสำเร็จที่ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของการมีส่วนร่วม ก็คือ ชุมชน ซึ่งโครงการปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนั้นถือเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่ดียิ่ง โดยบุปผาพรรณ พานทอง บอกว่า ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะความต้องการร่วมของทางชุมชนเองด้วย เนื่องจากโครงการที่ทำมันเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนในการมีปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ชุมชนก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับหัวใจของความสำเร็จผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด กล่าวย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในตอนท้ายว่า การเริ่มทำอะไรก็ตาม ต้องเริ่มจากที่ตัวเอง แล้วขยายต่อออกไปที่สังคม รวมทั้งต้องรู้จักหามูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ไม่มีมูลค่า และนำมาพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้งบุปผาพรรณ พานทอง กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น