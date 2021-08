“เซ็ปเป้”เขย่าตลาดอินสแตนท์คอฟฟี่ ปั้นแม็กซ์ทีฟกาแฟถั่งเช่าผสมวิตามินบี

ผู้จัดการรายวัน360- SAPPE เจาะเทรนด์ดูแลสุขภาพ เขย่าตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพรียวคอฟฟี่ 3 in 1 สูตรคอลลาเจน ไทพ์ทู และ แม็กซ์ทีฟกาแฟถั่งเช่าผสมวิตามินบีรวมนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี2564นี้ บริษัทฯ รุกหนักพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีหลังโดยล่าสุดได้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเจาะตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ แบบ 3 in 1 ได้แก่ กาแฟปรุงสำเร็จแบรนด์ เพรียว คอฟฟี่ สูตรใหม่ ‘คอลลาเจน ไทพ์ทู’ และ แม็กซ์ทีฟ ‘กาแฟถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตผสมวิตามินบีรวม’ พร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ ร้านสะดวกซื้อ, โมเดิร์นเทรด, ร้านค้าปลีก และช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนยอดขายของบริษัทฯ ให้เติบโตในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับเพรียว คอฟฟี่ สูตรใหม่ “คอลลาเจน ไทพ์ทู” เกิดจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน พบปัญหา (Pain Point) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดขึ้นมาจากภาวะปัญหาน้ำหนักตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา รวมทั้งอาการปวดข้อปวดเข่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมักจะใช้วิธีเติมผงคอลลาเจนลงในกาแฟ 3 in 1 ที่รับประทานทุกวัน ประกอบกับหากประเมินภาพรวมตลาดกาแฟควบคุมน้ำหนักในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้เล่นรายใดหรือแบรนด์ใดเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ 3 in 1 ในรูปแบบนี้ บริษัทฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค ด้วยการออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จแบรนด์ เพรียว คอฟฟี่ สูตรใหม่ “คอลลาเจน ไทพ์ทู” ในราคาซองละ 10 บาทประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่กาแฟปรุงสำเร็จแม็กซ์ทีฟ “กาแฟถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตผสมวิตามินบีรวม” เกิดจากกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคที่ในปัจจุบันจะมองหาผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น และถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงจับกระแสตลาดกาแฟสมุนไพร ด้วยการผสมถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบตและวิตามินบีรวม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการดื่มกาแฟมากยิ่งขึ้น ในราคาซองละ 10 บาท“เมื่อเราดูจากผลวิจัย พบว่ามีการปรับตัวของผู้บริโภคกาแฟในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดกาแฟในปี 2563 เติบโต 10.7% ปัจจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการปรับตัวรับเทรนด์ใหม่ๆ ของผู้ผลิตกาแฟ ทำให้ผู้บริโภคนิยมชงกาแฟดื่มเองมากขึ้น ประกอบกับเราได้ลงลึกถึงรายละเอียดสำคัญในการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย SAPPE จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพรียว คอลลาเจน ไทพ์ทู และกาแฟถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตผสมวิตามินบีรวม ตราแม็กซ์ทีฟ ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสายสุขภาพ รวมถึงเจาะเข้าถึงกลุ่มตลาดกาแฟควบคุมน้ำหนัก และขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าที่นิยมดื่มกาแฟ 3 in 1” นางสาวปิยจิต กล่าว