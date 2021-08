ไอคอนสยาม และวันสยามขานรับนโยบายภาครัฐผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหาร ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery Service ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับร้านอาหารทั้งไอคอนสยาม และวันสยาม ที่ผนึกกำลังศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดให้บริการผ่าน Food Delivery Service ทุกแอปพลิเคชัน ทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood ในวันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป มีทั้งสิ้นกว่า 100 ร้าน โดยร้านอาหารในไอคอนสยาม รวมทั้งร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และสุขสยาม ที่เปิดบริการ ได้แก่ Café Chilli (คาเฟ่ ชิลลี่), Fire Tiger Bar & Restaurant (โรงเตี๊ยมเสือพ่นไฟ), Ros’ niyom (รสนิยม), Greyhound Café (เกรย์ ฮาวนด์ คาเฟ่), Nice Two Meat U (ไนซ์ ทู มีท ยู), แหลมเจริญซีฟู้ด, หรือจะเป็นขนมและเครื่องดื่ม เช่น %Arabica (%อะราบิก้า), After You (อาฟเตอร์ ยู), Kamu Tea (คามูที), Katsukura (คัตสึคุระ), Tsukiji Takewaka (ซึกิจิ ทาเควะกะ), Unaji Toku (อูนางิ โทคุ) นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายกว่า 60 ร้านให้เลือกสรรเมนูโปรดด้านร้านอาหารวันสยามที่พร้อมเปิดให้บริการขายดีลิเวอรี สยามพารากอน ได้แก่ Amici by Pomodoro (อมิชี่ บาย โพโมโดโร), Four Seasons (โฟร์ ซีซั่นส์), Nara Thai Cuisine (นารา ไทย ควิซีน), Oishi Grand (โออิชิ แกรนด์), Taling Pling (ตะลิงปลิง), Wang Jia Sha (วัง เจีย ชา) ส่วนสยามเซ็นเตอร์ ได้แก่ Mo Mo Paradise (โม โม พาราไดซ์), Yuzu Suki (ยูซุ สุกี้), Yayoi (ยาโยอิ), Flash Coffee (แฟลช คอฟฟี่) และยังมีร้านอีกมากมายทางไอคอนสยาม และวันสยาม รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ยังคงเน้นย้ำมาตรการสุขอนามัยอย่างเข้มข้นสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติที่ ศบค.กำหนด ซึ่งได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เช่น1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHT มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือล้างมือบ่อยๆ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ทั้งนี้ ไอคอนสยาม และวันสยาม ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและพนักงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด2. มาตรการจัดจุดสำหรับรอรับอาหารของพนักงานส่งสินค้า โดยเน้นมาตรการรักษาความสะอาด ปลอดภัยในการรับส่งสินค้าดีลิเวอรี และบริษัทขนส่งต่างๆ อย่างเข้มงวด ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้าอย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เพิ่มมาตรการความสะอาดด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดจอดรถของไรเดอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน3. เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานส่งอาหารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง รักษาการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกค้าสามารถสั่งบริการดีลิเวอรีเมนูอร่อยจากร้านชื่อดังทั้งในไอคอนสยามและวันสยามได้จากทุกบริการ Food Delivery ทุกแอปพลิเคชัน ทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood พิเศษยิ่งขึ้น ไอคอนสยาม และวันสยามมีแคมเปญส่วนลดพิเศษร่วมกับ Robinhood ภายใต้ชื่อ “Taste of Siam x Robinhood” ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้อาหารที่ถูกใจพร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ยังเป็นการรวมพลังสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร หล่อเลี้ยงสร้างอาชีพให้ผู้คนอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร รวมถึงเหล่าไรเดอร์นับหมื่นให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยกัน