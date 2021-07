ทรูประกาศความพร้อมถ่ายทอดสด "พรีเมียร์ลีกอังกฤษ" ฤดูกาลใหม่ 2021/22 ลีกฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ที่มีแฟนบอลติดตามมากที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “คิงออฟสปอร์ตส์” ที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาชั้นนำระดับโลกที่ดีที่สุดและมากที่สุดในประเทศไทย กับช่องทางการรับชมที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด นำโดยทรูไอดีทีวี และทรูวิชั่นส์ ร่วมยกระดับความสุขให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การรับชม ฤดูกาลใหม่เริ่ม 13 สิงหาคม 2564 - 22 พฤษภาคม 2565ประเดิมนัดเปิดสนามในคืนวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยเกมระหว่าง "ผึ้งพิฆาต" เบรนท์ฟอร์ด ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจะเปิดสนามเบรนท์ฟอร์ด คอมมิวนิตี้ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ "ปืนใหญ่" อาร์เซนอล เวลา 02:00-04:00 พร้อมทั้งรับชมกันแบบต่อเนื่องเต็มอิ่มต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ ครบทั้ง 380 นัดตลอดฤดูกาล ทางช่อง ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี 1-5 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 600-604), ทรูสปอร์ต เอชดี 2 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 667) และกล่องทรูไอดีทีวี และแอปพลิเคชั่นทรูไอดีต่อกันด้วยโปรแกรมในคืนวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 มีการแข่งขันทั้งหมด 7 คู่ บิ๊กแมตช์ตั้งแต่คู่หัวค่ำระหว่างสองทีมคู่แค้นที่มีประวัติศาสตร์ความบาดหมางมาอย่างยาวนานระหว่าง "ผีแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในฐานะรองแชมป์เก่า จะเปิดโอลด์ แทรฟอร์ดรับมือ "ยูงทอง" ลีดส์ ยูไนเต็ด คิกออฟ 18:30- 20:30 และอีกคู่ที่แฟนเดอะ ค็อปรอคอย "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล ที่หวังจะกลับมาลุ้นคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งจะออกไปเยือนถิ่นแคร์โรว์ โร้ดของ "นกขมิ้น" นอริช ซิตี้ ทีมน้องใหม่หน้าเก่าที่ตกชั้นไปเพียงแค่ปีเดียวก็สามารถคัมแบ็กกลับสู่ลีกสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว คิกออฟ 23:30-01:30 ปิดท้ายอีก 2 คู่ในคืนวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 บิ๊กแมตช์อยู่ที่เกมระหว่าง "ไก่เดือยทอง" ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ที่ได้ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต เข้ามารับงานเป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเจอบททดสอบที่หนักหน่วงในการเจอกับ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เก่าภายใต้กุนซือเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่ยังถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ คิกออฟเวลา 22:30-00:30โดยทรูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทรูเอาใจแฟนบอล เปิดแพ็กเกจใหม่ “True Premier Football Lite” เชียร์สะใจกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2021/22 ยิงสดจำนวน 4 คู่/สัปดาห์ พร้อมออกอากาศซ้ำอีกครั้ง(รีรัน) ราคาพิเศษเพียง 49 บาทต่อเดือน (ปกติราคา 149 บาทต่อเดือน) ติดตามวิธีการสมัครได้เร็วนี้ๆ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 13 ส.ค. 64 เป็นต้นไป”หรือลูกค้าทรูมูฟ เอช ดูฟรี ครบทุกแมตช์ ตลอดฤดูกาล 2021/2022 เพียงเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค้าย หรืออัปแพ็ก เป็นรายเดือน 1,199.- ขึ้นไป พร้อมรับเน็ตแรงเต็มสปีด ไม่อั้น เชียร์บอลได้ทุกที่ผ่านแอปทรูไอดี โปรโมชั่น 1 ก.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 สนใจคลิกที่ https://bit.ly/3obIzgFโปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดเปิดฤดูกาล 2021/22คืนวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564เบรนท์ฟอร์ด vs อาร์เซนอล 02:00-04:00คืนวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs ลีดส์ ยูไนเต็ด 18:30- 20:30เบิร์นลี่ย์ vs ไบรจ์ตัน 21:00-23:00เชลซี vs คริสตัล พาเลซ 21:00-23:00เอเวอร์ตัน vs เซาแธมป์ตัน 21:00-23:00เลสเตอร์ vs วูล์ฟแฮมป์ตัน 21:00-23:00วัตฟอร์ด vs แอสตัน วิลล่า 21:00-23:00นอริช vs ลิเวอร์พูล 23:30-01:30คืนวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564นิวคาสเซิล vs เวสต์แฮม 20:00-22:00ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ vs แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 22:30-00:30