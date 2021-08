ททท.แอลเอจัดเทรดแฟร์ออนไลน์ เปิดให้ผู้ประกอบการในไทยเจรจาผู้ซื้อกว่า 1,000 รายทั่วภูมิภาคอเมริกา

ผอ.ศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่า “การจัดงาน Amazing Thailand Virtual Marketplace เราได้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากประเทศไทยได้ติดต่อและพบปะเจรจาธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับผู้ซื้อในต่างประเทศภายในงาน Virtual Marketplace ซึ่งในครั้งนี้เราได้นำเอาเทคโนโลยีของการทำธุรกิจบนโลกเสมือนจริงมาใช้ นับเป็นอีกทางเลือกในการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหลังจากผู้ประกอบการหลายๆ ท่านได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้นอกจากเน้นสินค้าและบริการจากพื้นที่ภูเก็ต (Phuket Sandbox) เกาะสมุย (Samui Plus) กระบี่ และกรุงเทพฯ ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศไทยรับนักท่องเที่ยว ททท.ยังเน้นการเสนอสินค้าเน้นกลุ่มตลาด Active Travel รวมทั้ง Romance และ Wellness”สำหรับการเจรจาธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ททท.มีผู้ประกอบการ (Seller) จากประเทศไทยเข้าร่วมงานจำนวน 43 ราย นำเสนอและเจรจาธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวใหม่แก่ผู้ซื้อ (Buyer) จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกาที่เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 ราย และมีการทำนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 900 นัดหมายแบบ Real Time ในระยะเวลา 2 วันที่จัดงาน โดยผู้ประกอบการจากประเทศไทยแต่ละรายมีบูทแสดงสินค้าเสมือนจริง และผู้ซื้อก็สามารถเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ชม VDO และ E-Brochure และยังสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากประเทศไทยผ่าน VDO Call และ 1:1 Live Chat ตลอดจนร่วมกิจกรรมถ่ายรูป Selfieอีกทั้งภายในงานยังได้จัดให้มี Seminar แบบ Live Presentation จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ Luscious Thailand Experience ร่วมกับสายการบิน Japan Airlines, Romantic Beach Escape of Thailand ร่วมกับ The Wedding Bliss สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และ Live Well, Thrive Well in Thailand และยังมีกิจกรรม Happy Hour โดยสายการบิน EVA Airways และ Qatar Airways และ Closing Event เพื่อแจกรางวัล Grand Prize: Win a Trip to Thailand - Phuket Sandbox จำนวน 2 ที่นั่ง ซึ่งเป็นการสร้างสีสันภายในงานฯ