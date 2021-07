“ซีอาร์จี” หนุน “อร่อยดี” สู้ภัยโควิด ส่งแคมเปญ “Fantastic 4” ในแอปฯ เดียว

จากมาตรการของภาครัฐที่ให้เว้นระยะห่าง ไม่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้าน โดยให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารเร่งปรับตัวเพื่อสู้ศึกสถานการณ์ปัจจุบันวันต่อวันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แนวคิด ปลาใหญ่ ปลาเล็ก ไม่สำคัญเท่ากับ ปลาที่พลิกตัวเร็ว! แต่ละแบรนด์วิ่งทำเวลาขายอาหารผ่านแพลตฟอร์มดีลิเวอรีมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้มีรายได้ใกล้เคียงเท่าเดิม หรือในบางแบรนด์อาจพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างยอดขายได้มากขึ้นก็เป็นได้เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป หรือ “ซีอาร์จี” (CRG) พลิกกลยุทธ์ หนุนแบรนด์ “อร่อยดี” เสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในแบบ 4 in 1 อร่อยครบจบในแอปฯ เดียว เลือกชอปสุดยอด 50 เมนูฮอตจาก 4 ร้านดัง อร่อยดี, Tokyo Bowl รวมเมนูเด็ดข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น, เจ๊เกียง โจ๊กกองปราบ และเจ๊เกียงหมูทอด ข้าวเหนียวนุ่ม ไว้รับประทานได้ทั้งวัน พร้อมจับมือ Grab Express ส่งอาหารผู้ป่วยสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*** Fantastic 4 อร่อยครบจบในแอปฯ เดียว กับ 4 ร้านดังด้วยสถานการณ์โควิด-19 คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บ้าน ลดการเดินทางเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อ ในด้านการบริการแล้ว นายธนพล ธรรพสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ CRG กล่าวว่า “อร่อยดี” จะต้องเป็นแบรนด์ร้านอาหารอร่อยที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดผ่านแอปพลิเคชัน “วางกลยุทธ์อร่อยดี ให้เข้าถึงง่าย ราคาประหยัด สั่งได้ทุกวัน ตามคอนเซ็ปต์ “รสชาติคุ้น อิ่มครบ จบทุกมื้อ” มีเมนูที่หลากหลาย ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายจำเจ ซึ่งแบรนด์ “อร่อยดี” ได้รวบรวมพันธมิตรความอร่อยไว้ทั้ง 4 ร้านดังที่คัดสรรมาแล้ว ได้แก่ อร่อยดี, Tokyo Bowl รวมเมนูเด็ดข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น, เจ๊เกียง โจ๊กกองปราบ และเจ๊เกียงหมูทอด ข้าวเหนียวนุ่ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งคุณภาพอาหารและรสชาติ ซึ่งมีมากกว่า 50 เมนูให้เลือก ในการกดสั่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น*** อร่อยดี กับทิศทางตลาดที่ลงตัวในยุคที่มีการแข่งขันสูง และต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การสร้างสรรค์เมนูที่คุ้นเคย อร่อย รับประทานง่าย ราคาคุ้มค่า และสั่งได้ทุกวัน เป็นแนวทางที่แบรนด์ “อร่อยดี” ให้ความสำคัญนายธนพล ผู้บริหาร “อร่อยดี” กล่าวเพิ่มเติมว่า จากทิศทางตลาดที่เปลี่ยนไปหลังจากมาตรการด้านการป้องกันการระบาดโควิด-19 ที่เข้มมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้าปรับพฤติกรรม จากนั่งร้าน หรือสั่งกลับบ้าน (Take away) มาเป็นดีลิเวอรี ซึ่งวันนี้แบรนด์เราทำได้ดี สัดส่วนดีลิเวอรีเพิ่มขึ้นเป็น 70% ในส่วนออฟไลน์ การตั้งร้านค้าสถานีบริการน้ำมันก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถให้บริการและเปิดครัวทำอาหารเพื่อส่งถึงทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามาได้แบบไม่สะดุดทั้งนี้ ในโลกวิถีใหม่ ความคุ้มค่ายังคงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ การใช้เครื่องมือการตลาด เช่น ช่องทางออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการขาย การสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น*** อร่อยดี อิ่มท้องช่วง Home Isolationนอกจากนี้ อร่อยดียังขานรับโครงการ Meal for You ของกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยการจับมือกับ “แกร็บเอ็กซ์เพรส” (GrabExpress) จัดส่งอาหารปรุงสุก 3 มื้อทุกวัน ให้ผู้ป่วยสีเขียวของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในรัศมี 10 กม. พร้อมทั้งยังร่วมสมทบทุนมื้ออาหารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่หลากหลายตามหลักโภชนาการ*** แคมเปญเพื่อสังคม Food for Heroesจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทางแบรนด์ “อร่อยดี” ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการส่งต่อน้ำใจภายใต้แคมเปญเพื่อสังคม Food for Heroes ที่เริ่มไปแล้วก็คือ ข้าวกล่องราคาเบา​ สำหรับให้แพทย์​ พยาบาล​ (ราคา 39/49/59) เพียงโทร.สั่ง 1312 สำหรับผู้ที่อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเมนูอร่อยๆ สั่งและส่งทันทีโดยมีสถานที่บริจาคทั้ง 9 แห่ง : 1. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2. โรงพยาบาลสนาม-สถาบันบําราศนราดูร 3. โรงพยาบาลสนาม-ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์ 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5. โรงพยาบาลศิริราช 6. โรงพยาบาลรามาธิบดี 7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 8. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 9. โรงพยาบาลราชวิถี **หรือนอกเหนือจากรายการสถานพยาบาลด้านบน ลูกค้าสามารถระบุปลายทางได้โดยแจ้งพนักงาน 1312ท้ายสุด ผู้บริหารกล่าวเพิ่มเติมว่า “การสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ แบรนด์ “อร่อยดี” ในเครือซีอาร์จี ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA : Safety and Health Administration ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัย ให้ไกลห่างโรคโควิด-19 ด้วยแผน 3C คุมเข้มที่ร้านอาหาร ประกอบด้วย 1) Cleanliness Procedure คัดกรองอย่างเข้มงวด รักษาความสะอาดทุกขั้นตอน 2) Consideration of Social Distancing Measures เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 3) Contactless Service การให้บริการแบบไร้สัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน”