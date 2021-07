“ไทยเทอเรส” แนะนำเมนู “สองเส้น สองสไตล์”

มากินเส้นกันเถอะ!! “ไทยเทอเรส” ร้านอาหารรสชาติตำรับไทย อร่อยแท้ๆ ลงตัว ขอแนะนำ 4 เมนูรสชาติสุดเข้มข้น ที่ปรุงรสอาหารกลมกล่อมตามแบบฉบับอาหารไทย ได้รสชาติที่ลงตัว ขอแนะนำเมนูใหม่ในสำรับ “สองเส้น สองสไตล์” ไม่ว่าจะเป็นขนมจีน หรือ สปาเก็ตตี้ อาหารยอดนิยม 2 สไตล์ หอมสมุนไพร จนต้องสั่ง เพราะถึงเครื่องปรุงรสแบบไทยแท้ สามารถส่งได้ทั้งสั่งกลับบ้าน (Take Away) หรือผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ตลอดเดือน กรกฎาคมนี้ เริ่มด้วยสปาเก็ตตี้ผัดเขียวหวานขมิ้นขาวไก่ ราคา 99 บาท (ปกติ 139 บาท)สปาเก็ตตี้ผัดเขียวหวานขมิ้นขาวหมู ราคา 119 บาท (ปกติ 139 บาท)สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา ไก่ ราคา 99 บาท (ปกติ 129 บาท)สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา หมู ราคา 119 บาท (ปกติ 139 บาท)ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน ราคา 129 บาท (ปกติ 159 บาท)ขนมจีนลูกชิ้นปลากราย ราคา 139 บาท (ปกติ 169 บาท)พร้อมจัดโปรโมชั่นเซ็ทสุดค้ม เซ็ทขนมจีน ประกอบด้วยขนมจีนน้ำยาปลาช่อน, สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาไก่, น้ำสมุนไพร 2 แก้ว (กระเจี๊ยบ / ใบเตย/ เก็กฮวย / มะตูม) ราคา 299.- (ปกติ 406 บาท) และเซ็ทสปาเก็ตตี้ ประกอบด้วย สปาเก็ตตี้ขี้เมาหมู, สปาเก็ตตี้ผัดเขียวหวานขมิ้นขาวไก่, ซุปไก่ พร้อมน้ำสมุนไพร 2 แก้ว (กระเจี๊ยบ/ ใบเตย/ เก๊กฮวย / มะตูม) ราคา 299 บาท (ปกติ 511 บาท )สามารถสั่ง ไทยเทอเรส ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ (Delivery) ได้ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 64Lineman : https://lineman.onelink.me/1N3T/ee07d6feGrab : https://bit.ly/2PDtkwUGojek : bit.ly/3hscVX7Foodpanda : https://bit.ly/3tLXNKyTrue Food : https://trueid.onelink.me/14Ip/e670e9eeRobinhood : https://bit.ly/3tHUrIoFOODHUNT : http://onelink.to/d5x7ma หรือสั่งผ่านเว็บ www.foodhunt.comนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูรสชาติไทยต้นตำรับ ครบรสถึงเครื่อง กับดีลเด็ดสุดปังFacebook: https://www.facebook.com/ThaiTerraceCRGLINE Official Account เพียงแอด @ThaiTerraceInstagram: crgthaiterrace