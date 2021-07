ทรูวิชั่นส์ ให้ชมฟรี คอนเทนต์พรีเมียม 30 วันบนทรูไอดี ช่วงล็อกดาวน์

ล็อกดาวน์นี้ .. ทรูวิชั่นส์ไม่ล็อกความสนุก เสิร์ฟความบันเทิงแบบใจป้ำสุดๆให้คนไทยผ่อนคลาย ชมฟรี ! คอนเทนต์พรีเมียม 30 วันบนทรูไอดีจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นในช่วงนี้ ทรูวิชั่นส์ มีความห่วงใยคนไทยทุกคน จึงได้จัดแคมเปญ “TrueVisions NOW: ล็อกดาวน์! แต่ไม่ล็อกความสนุก” มอบสิทธิ์ชมฟรี TrueVisions NOW Premium บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจากทรูวิชั่นส์ นาน 30 วัน (มูลค่า 449 บาท) จำนวน 90,000 สิทธิ์ เพื่อช่วยให้คนไทยได้คลายความกังวล และผ่อนคลายขึ้น ด้วยบริการ TrueVisions NOW Premium ชมสตรีมมิ่งคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลก สนุกฟินตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทรูไอดี ทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และกล่องทรูไอดี ไม่พลาดทุกรายการกีฬาสดระดับโลก อาทิ บาสเก็ตบอล NBA, NFL, กอล์ฟเวิลด์ทัวร์, เทนนิส ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ซีรีส์ดัง การ์ตูนฮิต วาไรตี้บันเทิง และสารคดี รวม 3,000 รายการ เต็มอิ่มกับความบันเทิงจาก 38 ช่องพรีเมี่ยมของทรูวิชั่นส์ และอีก 60 ช่องรายการดังสำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับรหัสเพื่อลงทะเบียนสิทธิ์ได้ทาง Facebook : TrueVisions NOW https://www.facebook.com/TrueVisionsNow ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2564 จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์/วัน เท่านั้น