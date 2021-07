ผนึกกำลัง 4 องค์กร ซัมซุง-ตู้บุญเติม-KBTG-TG FONE คืนกำไรให้ลูกค้าคนพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อนสมาร์ทโฟน Galaxy A12 เพียงเดือนละ 248 บาท โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

4 องค์กรใหญ่ นำโดยประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ผนึกกำลังเพื่อนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าคนพิเศษของตู้บุญเติม รับสิทธิ์ผ่อนชำระสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A12 เพียงเดือนละ 248 บาท นาน 24 เดือน ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผ่อนชำระสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตกล่าว “แคมเปญความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของซัมซุงในการส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์ให้กับทุกคน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของซัมซุงได้มากขึ้น โดย Samsung Galaxy A12 ที่เรานำเสนอในแคมเปญนี้ ถือเป็นสมาร์ทโฟนตระกูล A Series ที่พัฒนาขึ้นจากคอนเซ็ปต์ ‘AWESOME is for Everyone’ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีระดับพรีเมียมทั้ง จอ-กล้อง-แบต ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแท้จริง ในราคาที่เข้าถึงได้”เผยว่า “ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี Big data และ AI จากฐานข้อมูลลูกค้าบุญเติมกว่า 20 ล้านราย มารุกตลาดสินค้าเงินผ่อน เพื่อยกระดับการบริการให้มีความหลากหลาย ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าบุญเติมสามารถเข้าถึงระบบผ่อนสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยสามารถผ่อนชำระสินค้าผ่านตู้บุญเติมกว่า 130,000 ตู้ทั่วประเทศ ด้วยนโยบายผ่อนน้อย ผ่อนนาน ลูกค้าเพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากช่องทางการจำหน่ายของพันธมิตรอย่าง TG FONE”กล่าว “ในฐานะผู้นำด้านร้านค้าปลีกสินค้าสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การจับมือครั้งนี้จะช่วยขยายช่องทางเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมกว่า 134 สาขาทั่วประเทศของ TG FONE โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำด้วยความรู้ในตัวสินค้ารวมถึงบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ จากผู้แทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ”ทางด้านเผย “KBTG เชื่อว่าการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรานำความเชี่ยวชาญทางด้าน AI มาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี Pay to Unlock ของซัมซุงเข้ากับฐานข้อมูลของบุญเติมที่มีลูกค้ากว่า 20 ล้านราย โดยอาศัยความแข็งแกร่งของ TG FONE ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกสบายในการรับสินค้ากับสาขาที่ใกล้กับลูกค้า ทำให้เกิดเป็นบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น”โดยลูกค้าคนพิเศษของตู้บุญเติมที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จะได้รับ SMS แจ้งเตือนพร้อมลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ หรือสามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ https://fsdevice.fsmartcapital.co.th/ จากนั้นลูกค้าสามารถนำรหัสยืนยันสิทธิ์พร้อมบัตรประชาชนไปแสดงที่ร้าน TG FONE สาขาที่ร่วมรายการภายใน 14 วัน เพื่อรับเครื่อง Samsung Galaxy A12 ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทสินเชื่อกำหนด สามารถตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่แต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น