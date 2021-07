ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค บริการ โมบาย แอปพลิเคชั่น

Work From home, Work from office หรือจะ Weekend ก็อิ่มได้! ศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends By MBK) พร้อมส่งความอร่อยระดับตำนานพร้อมไปหาคุณ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น FOOD LEGENDS BY แล้ววันนี้ ฟรี! ค่าจัดส่ง 5 กิโลเมตรแรก และโปรสุดคุ้มสำหรับผู้ใช้ใหม่ ซื้ออาหารครบ 250 บาท รับฟรีคูปอง มูลค่า 100 บาท ไว้ใช้ในการซื้อครั้งถัดไปทันทีศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends By MBK) 3 สาขา ได้แก่ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 สามย่าน มิตรทาวน์ และ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เอาใจพลพรรคนักกินที่ชอบลิ้มรสความอร่อยร้านดังระดับตำนานทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล พาคุณเปิดประสบการณ์การสั่งอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังระดับตำนาน กับเมนูหลากหลายกว่า 100 รายการ อาทิ ข้าวขาหมูตรอกซุง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านโป่วเทียมเฮง ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเพ้งคั่วไก่ อาหารเจระเบียงบุญ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้ว ข้าวมันไก่ร้านครัวนิดี ก๋วยจั๊บสุขใจ ร้านเดอนัว หรือขนมหวานจากร้านเช็งซิมอี๊ เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชั่น FOOD LEGENDS BY MBK ได้แล้ววันนี้วิธีการสั่งอาหาร ผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น FOOD LEGENDS BY MBK เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ (1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น FOOD LEGENDS BY MBK ผ่าน Google Play (2) ลงทะเบียน (3) เลือกเมนูอาหาร (4) เพิ่มที่อยู่ในการจัดส่ง (5) กดยืนยันคำสั่งซื้อ ง่าย ๆ เท่านี้ รอรับความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณบอกเลยว่าสะดวก สะอาด ปลอดภัยหายห่วง จะใกล้หรือไกล เพียงคุณสั่งมา เราส่งให้! ดาวน์โหลด ง่ายๆAndroid:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keeate.app72f46ab743f51fc2cb267daa700a84119b13637eiOS : https://apps.apple.com/us/app/food-legends-by-mbk/id1573369521พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงนี้ ฟรี! ค่าจัดส่ง 5 กิโลเมตรแรก เพียงกดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น FOOD LEGENDS BY MBK ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค. 64 และสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FOOD LEGENDS BY MBK ซื้ออาหารและเครื่องดื่มมูลค่าครบ 250 บาท รับฟรีคูปอง มูลค่า 100 บาท ไว้ใช้ในการซื้อครั้งถัดไปทันที (1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน) โดยแจกคูปองตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 64 และสามารถนำคูปองมาใช้ได้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 64ศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends By MBK) ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ และยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ โดยให้บริการเฉพาะบริการนำกลับบ้านและบริการส่งอาหารเท่านั้น