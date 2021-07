วันสยาม และไอคอนสยาม มอบความสะดวก เพิ่มความคุ้มค่าในการช้อป ส่งฟรีพร้อมแจกโค้ดส่วนลดกับบริการช้อปออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ทุกที่ ทุกเวลา ครบทุกความต้องการ

OneSiam โกลบอลเดสติเนชั่นที่ผสานศักยภาพของ 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มอบความสะดวกและเพิ่มความคุ้มค่าในการช้อป กับ 5 ช่องทางช้อปออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ทุกที่ ทุกเวลา ให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าหลากหลาย ตอบครบทุกความต้องการ ตั้งแต่ Fashion, Beauty, Living, Lifestyle, Gadget และอาหารเมนูโปรด พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ บริการส่งฟรี, แจก Siam Gift Card และแจกโค้ดส่วนลดค่าอาหารทันที ในหลากหลายช่องทางบริการ ได้แก่1. Call & Shop ช้อปให้ทุกอย่าง แค่คุณโทรมา…บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก VIZ Card และ Platinum M Card เพียงโทร. 063-205-7989 หรือ 063-205-7974 หรือแอด Line @callandshop โดยสามารถช้อปสินค้าทางโทรศัพท์หรือไลน์ได้อย่างครบครันทุกแผนกจากสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหากช้อปไอคอนสยาม เพียงโทร.083-097-4622 หรือแอด Line @cs_iconsiam เสมือนมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจมาช่วยช้อปให้ตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร จนถึงลักซ์ชัวรี่แบรนด์ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษ ช้อปครบ 500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศ และช้อปครบ 1,000 บาท ส่งฟรีในวันเดียวกันภายในรัศมี 20 กม. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค.นี้2. Siam Paragon และ ICONSIAM Luxury Chat & Shop แชทและช้อปแบรนด์เนมระดับโลก จากรันเวย์พร้อมส่งถึงมือคุณ โดยกดติดตามผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค SIAMPARAGONSHOPPING และทาง Line @callandshop หรือ จากแฟนเพจเฟซบุ๊ค ICONSIAM และ ทาง line @cs_iconsiam จากนั้นเลือกชมสินค้าไฮไลท์ประจำวันของหลากหลายแบรนด์หรูคอลเลคชั่นล่าสุดตามสไตล์ความชอบ3. OneSiam และ ICONSIAM Ultimate Chat & Shop ให้คุณช้อปล้ำนำเทรนด์ได้แล้ววันนี้ กับประสบการณ์การแชทแอนด์ช้อปที่ง่ายและสนุกกว่าเดิมพบกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง จาก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ เพียงแอด LINE @OneSiam และเลือกช้อปจาก ไอคอนสยาม เพียงแอด LINE @ICONSIAM พร้อมดีลสุดพิเศษทุกวัน4. Click & Shop ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง แค่คลิก ช้อปได้ทันใจ บริการนี้คุณสามารถช้อปได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยได้คัดสรรสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังจากสยามดิสคัฟเวอรี่ อาทิ LOFT, O.D.S., Digital Lab, Street Lab, Her Lab, His Lab, Beauty Lab, Absolute Siam Store, ICONCRAFT และ Ecotopia โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน LINE @OneSiam เลือก Siam Discovery Click and Shop ได้เลย5. Taste of Siam x Robinhood สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแบบเดลิเวอรี่ จากร้านอาหารยอดนิยมใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม ตั้งแต่ร้านเมนูซิกเนเจอร์ระดับมิชลินสตาร์จนถึงร้านโปรดโดนใจ ให้ทุกที่ทุกเวลาของคุณอิ่มอร่อยในรสชาติแห่งสยาม... สั่งได้สะดวกบนแพลตฟอร์ม Robinhood พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งครบ 500 บาท ใช้โค้ดลดค่าอาหารทันที สูงสุด 200 บาท เฉพาะร้านที่ร่วมรายการแจกโค้ดส่วนลดเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.นี้ร่วมช้อปได้ไม่สะดุด พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษสุดคุ้มค่าผ่านบริการช้อปออไนลน์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และสินค้าหลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ จากสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-610-8000 หรือ Facebook : OneSiam และไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM