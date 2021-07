เดอะมอลล์ทุ่ม 100 ล้านอัปเกรดท่าพระสู่ไลฟ์สโตร์ ผุด “กูร์เมต์ มาร์เก็ต-อีทส์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปรับโฉม เดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เปิดให้บริการโซนแรกที่ชั้น B เปลี่ยนโฉมซูเปอร์มาร์เกต โฮม เฟรช มาร์ท เป็นกูร์เมต์ มาร์เก็ต พร้อมเปลี่ยนฟูดฮอลล์ เป็นกูร์เมต์ อีทส์ โดยทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาทเพื่อยกระดับให้เป็นฟูดและไลฟ์สไลต์ เดสติเนชันย่านฝั่งธนฯนายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เกต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนโฉมซูเปอร์มาร์เกตสาขาท่าพระ จาก “โฮม เฟรช มาร์ท” เป็น “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ในครั้งนี้ ต่อยอดมาจากความสำเร็จในการปรับโฉมใหม่ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และสาขาพารากอน ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่สู่อีกระดับของการชอปปิ้งให้เป็นมากกว่าซูเปอร์มาร์เกต ตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพื่อรองรับการขยายตัวและกำลังซื้อของลูกค้าย่านฝั่งธนฯบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 60 ล้านบาท ขยายพื้นที่ซูเปอร์มาร์เกตเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตร.ม. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความหลากหลายของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ด้วยการผสมผสานความเป็นมาร์เกตแบบ European Outdoor Market ได้อย่างลงตัว ให้ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปิ้งสำหรับไฮไลต์โซนใหม่ที่จะเป็นแม็กเน็ตสำคัญของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ท่าพระ ได้แก่• FRUIT & VEGETABLE ผักและผลไม้สดที่มีให้เลือกหลากหลายกว่า 500 ชนิด 2,200 รายการ ส่งตรงจากฟาร์มคุณภาพทั่วทุกมุมโลก• THE BUTCHER คัดสรรเนื้อวัวชั้นดีนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงเนื้อไทย มาให้เลือกชอปอย่างครบครัน พิเศษยิ่งขี้นสำหรับคนรักเนื้อ และพบกับเคาน์เตอร์ JAMES MADISON PREMUIUM BUTCHER SHOP ที่รวบรวมเนื้อระดับพรีเมียม พร้อมให้บริการ customization ตัดแต่งเนื้อ หรือ Dry Age เนื้อให้ตามต้องการ• SEAFOOD อาหารทะเลสดๆ หลากสายพันธุ์ ส่งตรงจากแหล่งที่ดีที่สุด พร้อมบริการใหม่สำหรับอาหารทะเลสดที่สามารถให้ลูกค้า Pre-order ล่วงหน้า 1-2 วัน สั่งจองปลาทะเล ปลาน้ำจืด และสินค้าตามฤดูกาล อาทิ จากประมงเรือเล็กของไทย• CHEESE & CHARCUTERIE โซนชีสที่มีครบครันกว่า 250 รายการ นำเข้าจากแหล่งผลิตชั้นนำจากทวีปยุโรป และชาร์คูเทอรี หลากหลายแบรนด์ดังส่งตรงจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดจากประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน พร้อมด้วยสินค้าใน range ออร์แกนิกอีกมากมาย• GOURMET NATURAL โซนที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักการใช้ชีวิตแบบ Green Living สุดครบครัน ทั้งอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงของใช้ และครั้งแรกกับ LED Farm ผัก Premium ปลอดภัย อร่อย พร้อมรับประทานไม่ต้องล้าง ปลูกด้วยแสงประดิษฐ์ในระบบปิด สภาวะควบคุม มาเยี่ยมชมหรือซื้อผักหรือจะตัดผักแบบสดๆ จากต้นภายในฟาร์มที่ตั้งอยู่ในใจกลางซูเปอร์มาร์เกตได้เลย• ข้าวออร์แกนิก โดย สีสด บริการพิเศษด้วยเครื่องสีข้าว เครื่องขัดข้าว ที่สามารถเลือกระดับการขัดสีข้าวได้ถึง 7 ระดับ และยังคงคุณค่าสารอาหารไว้มากกว่าเครื่องขัดข้าวทั่วไป• SOUP & SALAD BAR เคาน์เตอร์ซุปเพื่อสุขภาพ 0% TRANS FAT และสลัดบาร์โฉมใหม่ ที่คัดสรรวัตถุดิบผักคุณภาพสดๆ พร้อมเดรสซิ่ง และเครื่องปรุงอร่อยๆ หลากหลาย ให้เพลิดเพลินไปกับการ create your own salad ได้อย่างไม่รู้เบื่อ• INTERNATIONAL GROCERY โซนสินค้าอุปโภคและบริโภคแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 35,000 รายการ• HEALTH AND BEAUTY รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามมากกว่า 1,000 แบรนด์ และพร้อมเคาน์เตอร์บริการทำเล็บเจลจากประเทศญี่ปุ่น โดย NAIL IT• WINE CELLAR โซนที่รวบรวม Wine ชั้นดี และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากทั่วทุกมุมโลก• PET CLUB โซนที่รวบรวมสินค้าทั้งของกินและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสาขานี้มีบริการสุดพิเศษ คือ บริการ Grooming น้องหมา คนรักสัตว์เลี้ยงไม่ต้องไปไหนไกล มาครบจบในที่เดียวด้านผู้บริหาร กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) นายชุติเดช ผู้เจริญทั่ว ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เกต (Food) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการปรับโฉมฟูดฮอลล์ให้เป็นกูร์เมต์ อีทส์ครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตร.ม. สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 400 ที่นั่ง ยกระดับกูรเมต์ อีทส์ให้เป็นฟูดเดสติเนชันของย่านฝั่งธนฯ พร้อมชูจุดแข็งผู้นำตลาดอาหาร ที่เป็นศูนย์รวมความอร่อยไว้ครบครันที่สุด ทั้งร้านอาหารแบรนด์ดัง Trendy Foodie และ Street Food ร้านดังจากทั่วกรุงเทพฯ และฝั่งธนฯ กว่า 140 ร้าน การันตีด้วยรสชาติและรางวัลมากมาย โดดเด่นด้วยบรรยากาศใหม่ ผสานแนวคิดฟูดเดสติเนชันกับพื้นที่แฮงก์เอาต์สุดชิล เพลิดเพลินไปกับการตกแต่งที่ผสมผสานต้นไม้และธรรมชาติ สร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้มาเยือน ในแบบ Dining in The Garden กับคอนเซ็ปต์สไตล์ ENGLISH GARDEN เสมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในสวนยามบ่ายของอังกฤษ”กูร์เมต์ อีทส์ รวบรวมความอร่อยกว่า 140 ร้านดัง ทั้งร้านอาหารแบรนด์ดัง Trendy Foodie และ Street Food ร้านดังจากทั่วกรุงเทพฯ และย่านฝั่งธนฯ แบ่งเป็น concept ต่างๆ ได้แก่• HOT TOP BRANDS ครั้งแรกกับร้านแบรนด์ดังสไตล์อินเตอร์ ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เช่น KRISPY KREME THE BIBIMBAB, BOON TONG KEE, IPPUDO, ASO TONKUTSU• ร้านอาหารอินเตอร์ ฟาสต์ฟูด เช่น MC DONALD'S, MOS BURGER, TEXAS CHICKEN, CHESTER'S• ร้านขนมปังและเบเกอรี เช่น ERIC KAYSER, MX CAKES & BAKERY, GATEAUX HOUSE, SAINT ETOILE, BONJOUR, BEARD PAPA'S, AUNTIE ANN'S, BAKE A WISH, S&P, MISTER DONUT• ร้าน LOCAL’S FAVOURITE รวบรวมสตรีทฟูดร้านดังกว่า 40 ร้าน ให้ลูกค้าเลือกซื้อกลับไปรับประทาน หรือฝากคนที่บ้าน ทั้งของคาวของหวานจากทั่วกรุง พร้อมกับร้านดังย่านฝั่งธนฯ และตลาดพลู เช่น บู๊ตลาดพลู, ขนมเปี๊ยะเฮียบหลี, ปลาหมึกย่างแดนมังกร, ส.ขอนแก่น, ไก่ย่างธีรชัยบางตาล• กลุ่มร้านค้าอร่อยดังที่ทุกคนชื่นชอบ EVERYDAY DELICIOUS อาหารและเครื่องดื่มร้านดัง ทั้งคาวหวาน เช่น MINATO, KINZA GYOZA, DAKASI, DAIRY QUEEN, FUKU MATCHA, HOKKAIDO MILK, KODAWARI, , AMAZON, ซาลาเปาโกอ้วน, ชาตรามือ, ขนมบ้านอัยการ, ปั้นคำหอม• GOURMET EATS FOOD COURT รวบรวมร้านอาหารอร่อยแนวสตรีทฟูด การันตีเรื่องรสชาติ คุณภาพและความอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัย เช่น ลิ้มเหล่าโหงว, ภัตตาคารกวนอา, การิม โรตีมะตะบะ, ตำบักฮุ้ง, เต้าหู้ทอดสวัสดี, ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช, ฉอเล้ง, ห้าใบเถา เกาเหลาหมูกรอบ เจริญนคร 20, ก๋วยเตี๋ยวเรือหอมจรัญ ฯลฯพร้อมกันนี้ยังมีหลากหลายร้านอาหารในกูร์เมต์ อีทส์ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ของทางภาครัฐ เพื่อรองรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิมาจับจ่ายใช้สอย เช่น ขนมจีบต้มโกนา, ขนมโตเกียวสายสุวรรณ, โทโมโกะ, นานาเบเกอรี่, น้ำเต้าหู้ 5 สี, ฝรั่งไทยคุณทิพย์, โมจังเกี๊ยวซ่า, ราชาซาลาเปา, หมูยอ ป.อุบล, Bear Bear Bear, Eat Me, Pasta Kitchen, Photo Cake เป็นต้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจากการดำเนินการตามมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยขั้นสูงสุดแบบครอบคลุมทุกมิติ ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เดอะมอลล์ กรุ๊ปยังได้ดำเนินการให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรงได้รับการฉีดวัคซีน โดยที่สาขาท่าพระ พนักงานทุกคนได้รับการฉีดครบวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%“คาดว่าหลังเปิดให้บริการจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ ด้วยความครบครันของสินค้าและความหลากหลายของร้านอาหาร รวมถึงมาตรฐานการให้บริการต่างๆ ที่จะเป็นแม็กเน็ตสำคัญ ในการดึงดูดและครองใจลูกค้าย่านฝั่งธนฯ ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้นจากเดิม 10% เมื่อเปรียบเทียบช่วงก่อนโควิด” นายศุภวุฒิกล่าวปิดท้ายพบกับกูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ที่ชั้น B เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย สามารถซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เกตผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ www.gourmetmarketthailand.com จัดส่งทั่วประเทศ, บริการ Call to Order โทร.สั่งได้ทุกวัน ผ่าน Call Center ทุกสาขา, ติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ Line @gourmetmarketth, M CHAT & SHOP แชตมา ชอปให้ จัดส่งถึงที่ เพียง ADD LINE @monlineTH หรือคลิก https://tmg.click/MChatNShop, พร้อมสัมผัสบริการใหม่ LIVE PERSONAL SHOPPER ตอบทุกความต้องการชอปแบบ EXCLUSIVE LIVE ให้ได้ซื้อของกับผู้ช่วยส่วนตัวแบบ Real-Time หรือเลือกสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Happy Fresh, Panda Mart, Robinhood สามารถติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gourmetmarketthailand และ https://www.facebook.com/gourmeteatsthemallgroup