“บิ๊กซี" จัดงาน “เทศกาลผลไม้และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากนิวซีแลนด์"

เปิดเผยว่า “บิ๊กซี ได้ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จัดงาน “Made with Care New Zealand: เทศกาลผลไม้และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์” โดยได้รับเกียรติจาก นายไรอัน เฟรียร์ ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ เป็นประธานในพิธี ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 เพื่อโปรโมตสินค้านำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ที่จัดจำหน่ายในบิ๊กซีและเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยในปีคาดว่าจะมียอดขายเติบโต 20% หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 64 จัดจำหน่ายที่ บิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดเพลส 157 สาขาทั่วประเทศ”ภายในงานได้มีสินค้าไฮไลท์ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้าบิ๊กซีได้เลือกซื้อผลไม้นำเข้าคุณภาพดีและเป็นที่นิยมในตลาด อาทิ แอปเปิ้ลเอนวี่ หรือ ราชินีแห่งแอปเปิ้ล ด้วยมีกลิ่นหอมและรสชาติหวาน แพ็ค 2 ลูก ราคา 129 บาท เซสปรีซันโกลด์กีวี กีวีสีทองรสชาติหวานฉ่ำ ลูกละ 35 บาทและ เซสปรีกรีนกีวี กีวีสีเขียว รสชาติอร่อย ลูกละ 29 บาท ผลิตภัณฑ์เนย, ชีสและวิปปิ้งครีมที่ผลิตจากนมวัวคุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท ทั้งนี้ผลไม้ทุกชนิดบิ๊กซีพิถีพิถันในการจัดเก็บและขนส่งเพื่อรักษาความสดใหม่ และคงรสชาติดี มีคุณภาพ และยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายกว่า 50 รายการ พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ทุกวันพฤหัส ถึงวันอาทิตย์ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของประเทศนิวซีแลนด์ที่ร่วมรายการ ครบ 400บาท/ขึ้นไป สามารถซื้อสินค้า กีวีแพ็ค 5 ได้ในราคาพิเศษ ลด 50% จาก ราคาปกติ แพ๊คละ 89 บาท นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของประเทศนิวซีแลนด์ที่ร่วมรายการ ครบมูลค่า 259 บาท/ขึ้นไป ผ่านทาง บิ๊กซี ช๊อปปิ้งออนไลน์ รับฟรีแอปเปิ้ลกาล่าพรีเมี่ยมแพ็ค 4 ฟรี จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 59 บาทในขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ขณะนี้เป็นช่วงผลไม้ฤดูกาลที่มีแนวโน้มออกสู่ตลาดจำนวนมาก เกษตรกรชาวสวนประสบปัญหาด้านการส่งออก บิ๊กซีไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งทุเรียน ลิ้นจี่ สละ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวยR2E2 มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ มะม่วงมหาชนก กระท้อน มังคุด รวมกว่า 2,500 ตัน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้และได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยรับซื้อตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วภูมิภาคของประเทศ อาทิ ภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพนิมิต, มะม่วงน้ำดอกไม้สุก มะม่วงเขียวเสวย จากวิสาหกิจชุมชนมาบเหียงและเกษตรแปลงใหญ่ อ.สากเหล็ก ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ จากเกษตกรแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ประตูป่า และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ภาคตะวันตก ได้แก่ มะม่วงR2E2, มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกมะม่วง ภาคกลาง ได้แก่ มะม่วงมหาชนก จากกลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม และ กระท้อน จากกลุ่มเกษตรกร จ.นครนายก ภายใต้ โครงการบิ๊กซีผลไม้วงจรคุณภาพ BQL (BIG C Quality Line) เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตของไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรขณะเดียวกันจะผลักดันให้เกษตรกรคู่ค้าได้รับเครื่องหมายรับรองต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน GMP มาตรฐาน GAP เป็นต้น"ทั้งนี้ บิ๊กซี ยังได้เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า เพื่อช็อปสุดคุ้ม แถมได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท โดยบิ๊กซีได้เตรียมโปรโมชั่นไว้รองรับลูกค้าไว้มากมาย” นายวิชัย กล่าวสรุปสำหรับผลไม้ตามฤดูกาลเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from home) รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกออกมาจับจ่ายใช้สอย ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าได้ทาง อาทิ www.bigc.co.th แอปพลิเคชันบิ๊กซี หรือผ่านทางโทรศัพท์ Call for Shop หรือแอดไลน์ที่ https://bit.ly/36lPLza สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1756 และบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศยังคงตรึงมาตรการรักษาความสะอาด 40 มาตรการ เพื่อให้บริการได้อย่างมั่นใจห่างไกลไวรัสโรคโควิด-19 ในบิ๊กซีทุกสาขา ทุกแพลตฟอร์มทั่วประเทศ