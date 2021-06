ซีพีเปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น ช่วยรายย่อยสร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2,300 สาขา สร้าง 3 ความสะดวก ทั้งสะดวกเห็น-สะดวกเข้าถึง-สะดวกไว้วางใจ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤติ COVID-19 อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ชวนคนไทยร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 3,000 รายการหลังประกาศเดินหน้าโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ ได้เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 2,300 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในสาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ก็ได้จัดทำป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อไฮไลต์สินค้าของเอสเอ็มอีที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ให้โดดเด่นซีพี ออลล์ ประเมินว่า สินค้าเอสเอ็มอีที่มีคุณภาพและศักยภาพมีอยู่จำนวนมาก แต่ปัญหาหลักของสินค้าเอสเอ็มอีคือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน ไม่มั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็มีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการทำการตลาด เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 จึงยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีการจัดทำ SME Shelf และป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สินค้า SME ด้วยกลยุทธ์ 3 ส ได้แก่ 1.ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see) ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นของเอสเอ็มอีได้อย่างชัดเจน 2.ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach) ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ALL Online และ 7 Delivery 3.ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust) ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ไว้วางใจและตัดสินใจร่วมสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายขึ้นในฐานะ “กองหนุนช่องทางขาย” ซีพี ออลล์ คาดหวังว่า SME Shelf จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เหล่าเอสเอ็มอี จนก้าวผ่านผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีคุณภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังขับเคลื่อนต่อไปได้ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีสินค้าเอสเอ็มอีวางจำหน่ายอยู่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าที่จะนำมาวางบน SME Shelf นั้น จะประกอบด้วยทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ (Non-Food) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าของแต่ละสาขาและลักษณะเฉพาะของสินค้าโครงการเซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ “กองหนุนองค์ความรู้” จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการต้นทุน การผลิต ตลอดจนความรู้เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ, “กองหนุนความร่วมมือ” เป็นสะพานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ คู่ค้า รวมถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญ และ “กองหนุนช่องทางขาย” เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) และเซเว่น ดีลิเวอรี่ (7 Delivery) เพื่อขยายโอกาสกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท โดยซีพี ออลล์ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดมาภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”