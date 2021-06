เฮลธิฟูล เปิดตัว “Healthiful Plant-Based Meat”

จากกระแสคนรักสุขภาพและเทรนด์การบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน เมื่อผู้บริโภคยุคใหม่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์หันมาบริโภคโปรตีนทางเลือกมากขึ้น “Healthiful” (เฮลธิฟูล) ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของไทย เตรียมพร้อมรุกนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Healthiful Plant-Based Meat” ปฏิวัติวงการ Plant-Based Foods ครั้งแรกกับโปรตีนทางเลือกที่ผลิตจากเห็ดแครงและขนุนอ่อน แก้ทุก Pain-Point ทั้งรสชาติ ราคา รสสัมผัส บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หวังขยายตลาด Plant-Based Foods ในเมืองไทยให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า จากความสำเร็จของการเปิด “Healthiful” (เฮลธิฟูล) ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ภายใต้แนวคิด “Better Choices for a Healthier You” (ทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อสุขภาพคุณที่ดีขึ้น) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า จนปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 21 สาขาทั่วประเทศ และเป็นร้านสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล 1 ใน 50 ร้านทั่วโลกที่นักช้อปต้องมาเยือนในปี 2020 จาก Institute Grocery Distribution (IGD) ประเทศอังกฤษ ในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี “Healthiful” (เฮลธิฟูล) ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นเป็นเพื่อนคู่ใจของคนรักสุขภาพในทุกช่วงชีวิต จึงมุ่งพัฒนานำเสนอสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยเทรนด์การบริโภคอาหารในอนาคตกำลังเปลี่ยนไป ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ควบควบคู่กับกระบวนการผลิตที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้การบริโภคมังสวิรัติและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศไทยเติบโต โดยเฉพาะตลาด Plant-Based Foods ที่กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผู้บริโภคสายคลีน กลุ่มคนออกกำลังกาย และกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจ คือผู้บริโภคกลุ่ม Flexitarian ที่รับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่นเป็นครั้งคราว ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในบางมื้อ เพื่อรองรับเทรนด์การบริโภคดังกล่าว จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Healthiful Plant-Based Meat” ครั้งแรกกับโปรตีนทางเลือกที่ผลิตจากเห็ดแครงและขนุนอ่อน 3 เมนู ready-to-cook ที่คนไทยคุ้นเคยและง่ายต่อการนำไปประกอบอาหารทานได้ทุกวัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 16-29 มิถุนายน 2564 ได้แก่• เฮลธิ.ฟูลโปรตีนกริลด์มีท 160 กรัม ในรูปแบบของ “หมูปิ้งเสียบไม้” พิเศษ 105 บาท จากปกติราคา 119 บาท/แพค• เฮลธิ.ฟูลโปรตีนสเต็ก 175 กรัม ชิ้นเนื้อสเต็กนำไปทำอาหารต่อได้ง่ายๆ พิเศษ 129 บาท ปกติราคา 145 บาท/แพค• เฮลธิ.ฟูลโปรตีนเบอร์เกอร์แพตตี้ 113 กรัม เพียงจับคู่ทานกับขนมปัง พิเศษ 85 บาท ปกติราคา 95 บาท/แพคนายสเตฟานกล่าวเพิ่มเติมว่า “Healthiful Plant-Based Meat เกิดจากการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งปัจจุบัน สินค้า Plant-based แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ Traditional (กลุ่มโปรตีนเกษตรและโปรตีนถั่วเหลือง) และ New Gen (กลุ่มโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ที่หน้าตาเสมือนเนื้อสัตว์จริง) ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่บริโภคสินค้าNew Gen Plant-based นั้นอยู่ในฝั่งตะวันตก คือ ทวีปยุโรปและอเมริกาจากการสำรวจพบว่าประเด็นหลักที่ทำให้ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภคสินค้า Plant-based น้อยกว่าทวีปยุโรปและอเมริกา คือ กรอบความคิดเดิม เนื่องจาก Plant-based meat ได้ถูกเชื่อมโยงกับเทศกาลกินเจมาโดยตลอด ทำให้ผู้บริโภคในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าการบริโภค Plant-based meat เป็นสิ่งที่ควรบริโภคเฉพาะเทศกาล และมักทำจากถั่วเหลืองซึ่งมีกลิ่นแรง จึงเน้นบริโภคเต้าหู้มากกว่า, ลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจาก Plant-based meat new gen นั้นมาจากฝั่งตะวันตกที่เน้นการบริโภคเมนูเนื้อวัว ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บริโภคเนื้อหมูและไก่เป็นหลัก จึงนำมาประยุกต์ประกอบอาหารได้ยากกว่า และ ราคา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญกับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากสินค้าในกลุ่ม New Gen Plant-based มักเป็นสินค้านำเข้า จึงทำให้ราคาค่อนข้างสูง“Healthiful Plant-Based Meat” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการโดยแก้ Pain-Point ทั้งด้านรสชาติ ราคา รสสัมผัส ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน จนออกมาเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ready-to-cook ที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย ให้รสสัมผัสที่คนไทยคุ้นเคย รับประทานง่ายทานได้ทุกวันไม่จำเพาะเทศกาลโดยเนื้อแพลนท์เบสใช้วัตถุดิบหลักโปรตีนจากพืช100% คือ “เห็ดแครง”ซึ่งให้โปรตีนสูงและ “ขนุนอ่อน” ทำให้ได้ texture ที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ มีวิตามินและแร่ธาตุจากผัก แปรรูปให้มีสีสันน่ารับประทาน ผสมกับน้ำมันรำข้าว เพื่อให้ได้สัมผัสชุ่มฉ่ำ ไร้กลิ่นหืนของถั่วเหลือง ใช้วัตถุดิบหลักที่ผลิตในประเทศสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยคัดเลือกเห็ดแครงคุณภาพจากฟาร์มออร์แกนิคที่เน้นการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและใช้ระบบ Bio Cycle ในจังหวัดสงขลา จึงสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และมีราคาถูกกว่า Plant-Based Foods ที่เป็นสินค้านำเข้าเกือบ 50%นอกจากนี้ “Healthiful Plant-Based Meat” ไม่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง (Soy free) ปราศจากกลูเตน (Gluten free) จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้แพ้ถั่วเหลืองและกลูเตน ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่มีคอเลสเตอรอล“Healthiful Plant-Based Meat” มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน Healthiful ในท็อปส์ มาร์เก็ต,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และสาขาสแตนด์อโลนเดอะคริสตัลรามอินทรา หรือช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tops.co.th, แอปพลิเคชั่น Grab, Foodpanda และ Healthiful Chat & Shop พิเศษ! ตลอดเดือนมิถุนายน Healthiful ฉลองครบรอบ 1 ปี เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท รับฟรีกระเป๋าเก็บความเย็น มูลค่า 259 บาทและสั่งซื้อสินค้าผ่าน Healthiful Chat & Shop (Line & Facebook : HealthifulOfficial) ครบ 500 บาท ส่งฟรี Kerry ทั่วประเทศ (เฉพาะสินค้า grocery)