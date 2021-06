สมาชิกทรูวิชั่นส์เฮ! “ซัมมิทฟุตแวร์” มอบลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด “ศึกยูโร 2020”

เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมฟุตบอล "ยูโร 2020" ศึกยิ่งใหญ่ชิงแชมป์ฟุตบอลยุโรป ได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุก แพลตฟอร์ม ล่าสุดแพลตฟอร์มเพย์ทีวี “ทรูวิชั่นส์” และแพลตฟอร์มรับชมทีวีออนไลน์ “ทรูไอดี“ ได้รับลิขสิทธิ์จากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ผู้คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป โดยจะประเดิม ถ่ายทอดสดนัดแรกด้วยเกมบิ๊กแมตช์ "สิงโตคำราม" อังกฤษ พบกับ "ทีมตราหมากรุก" โครเอเชีย ดีกรีรองแชมป์โลก 2018 วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ไปจนตลอดทัวร์นาเมนต์ ที่ช่องทรูสปอร์ต เอชดี 2 (667), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668) และทรูไอดีทีวีนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่ในปีนี้ได้รับชมการแข่งขันกีฬาสุดยิ่งใหญ่ "ยูโร 2020" ได้ทันตั้งแต่นัดแรกเปิดแมตช์ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางช่อง NBT ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจะ “คืนความสุขให้คนไทยได้ดูบอลยูโร 2020” จนทำให้ในที่สุดประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอล "ยูโร 2020" โดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์รองเท้า “แอโร่ซอฟท์” ได้เป็นผู้คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ ร่วมกับนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหลายภาคส่วนทั้งจากรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งภาคเอกชน อย่างทรูวิชั่นส์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านลิขสิทธิ์และถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลก ได้ร่วมเป็นผู้เจรจาซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ "ยูฟ่า" และต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณ โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีความตั้งใจดีที่จะกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรับชมฟุตบอลยูโร 2020 ในครั้งนี้ให้ครอบคลุมและทั่วถึงแฟนบอลชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยได้มอบสิทธิ์ให้ทรูวิชั่นส์ ในฐานะแพลตฟอร์มเพย์ทีวี และทรูไอดี ในฐานะ แพลตฟอร์มที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกอุปกรณ์การรับชมที่สะดวกต่อผู้ชมมากที่สุด” ​การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป "ยูโร 2020" ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีของการแข่งขัน ได้ถูกเลื่อนมา 1 ปีจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีสนามที่ใช้ในการแข่งขัน 11 เมือง 11 ประเทศทั่วยุโรป ประกอบไปด้วย กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน, กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี, กรุงโรม ประเทศอิตาลี, กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศฮอลแลนด์, เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์, เมืองเซบียา ประเทศสเปน, กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย, เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย, กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี รอบสุดท้ายมีทีมผ่านเข้ามาทั้งสิ้น 24 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม เตะแบบพบกันหมดในแต่ละกลุ่มแล้วคัดเลือกเอาอันดับ 1, 2 และอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 4 ทีม ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 16 ทีมน็อกเอาต์ต่อไปกลุ่มทรูขอมอบความสุขให้แก่แฟนบอลชาวไทยและสมาชิกทุกท่าน ติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล "ยูโร 2020" แบบเต็มอรรถรส ตลอดทัวร์นาเมนต์ ประเดิมวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ด้วยคู่สุดยอดบิ๊กแมตช์กลุ่มดี ระหว่างทีมชาติอังกฤษ พบกับทีมชาติโครเอเชีย คิกออฟเวลา 20.00 น. ได้ที่ทรูวิชั่นส์ ทางช่องทรูสปอร์ต เอชดี 2 (667), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668) นอกจากนี้ "ทรูวิชั่นส์" มีสุดยอดรายการกีฬาระดับโลกหลากหลายประเภท ที่พร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ครบครันที่สุดให้แก่สมาชิก และแฟนกีฬาทุกคน เช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, อเมริกันเกมส์ ทั้งอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล, บาสเกตบอลเอ็นบีเอ, กอล์ฟรายการระดับเมเจอร์, พีจีเอ ทัวร์, แอลพีจีเอ ทัวร์, เคแอลพีจีเอ ทัวร์, ยูโรเปี้่ยน ทัวร์, แชมเปี้ยน ทัวร์เทนนิสรายการแกรนด์สแลมครบทั้ง 4 รายการ, เอทีพี ทัวร์, ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์, กีฬามอเตอร์สปอร์ต ฟอร์มูลา วัน, โมโตจีพี, นาสคาร์, โมโตครอส, แบดมินตันโลก (BWF), สนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนโลกดูหนังฟังเพลง ไม่เสียเน็ต True 5G Super Max Speed ความแรงระดับ 5G โทร.ฟรี ในเครือข่าย wi-fi ไม่จำกัด เริ่มเพียง 699 บาท/เดือน พิเศษ! สมัครแพกเกจ TrueID+ วันนี้ ดูฟรี 1 เดือน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชันตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64-30 มิ.ย. 64 เพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3obIzgFสมัครทรูวิชั่นส์ แพลทินัมและโกลด์ วันนี้ ฟรีค่าประกันอุปกรณ์ทุกจุด สมัครแพลทินัมรับ 1,000 ทรูพอยต์ หรือโกลด์รับ 500 ทรูพอยต์ ดูพิเศษ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทันที! ทรูไอดีทีวี เพิ่มเพียง 50 บาท/เดือน สำหรับลูกค้ารายเดือน 299 บาทขึ้นไป เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชันตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64-30 มิ.ย. 64โปรแกรมฟุตบอล "ยูโร 2020" รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม เอ : อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, เวลส์กลุ่ม บี : เบลเยียม, รัสเซีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์กลุ่ม ซี : ยูเครน, ฮอลแลนด์, ออสเตรีย, มาซิโดเนียกลุ่ม ดี : อังกฤษ, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, สก็อตแลนด์กลุ่ม อี : สเปน, โปแลนด์, สวีเดน, สโลวาเกียกลุ่ม เอฟ : เยอรมนี, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, ฮังการีวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564กลุ่ม ดี​อังกฤษ VS โครเอเชีย ​20:00 น.กลุ่ม ซี ​ออสเตรีย VS นอร์ท มาซิโดเนีย​23.00 o.กลุ่ม ซี ​ฮอลแลนด์ VS ยูเครน ​02.00 น.วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564กลุ่ม ดี ​สกอตแลนด์ VS สาธารณรัฐเช็ก​20.00 น.กลุ่ม อี ​โปแลนด์ VS สโลวาเกีย​23.00 น.กลุ่ม อี ​สเปน VS สวีเดน​02.00 น.วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564กลุ่ม เอฟ​ฮังการี VS โปรตุเกส​23.00 น.กลุ่ม เอฟ ​ฝรั่งเศส VS เยอรมนี​02.00 น.วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564กลุ่ม บี ​​ฟินแลนด์ VS รัสเซีย​20.00 น.กลุ่ม เอ ที่ ​ตุรกี VS เวลส์​23.00 น.กลุ่ม เอ ​อิตาลี VS สวิตเซอร์แลนด์​02.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564กลุ่ม ซี ​ยูเครน VS นอร์ท มาซิโดเนีย ​20.00 น.กลุ่ม บี ​เดนมาร์ก VS เบลเยียม​23.00 น.กลุ่ม ซี ​ฮอลแลนด์ VS ออสเตรีย ​02.00 น.วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564กลุ่ม อี​สวีเดน VS สโลวาเกีย​20.00 น.กลุ่ม ดี ​โครเอเชีย VS สาธารณรัฐเช็ก​23.00 น.กลุ่ม ดี ​อังกฤษ VS สกอตแลนด์​02.00 น.วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564กลุ่ม เอฟ ​ฮังการี VS ฝรั่งเศส​20.00 น.กลุ่ม เอฟ ​โปรตุเกส VS เยอรมนี ​23.00 น.กลุ่ม อี ​สเปน VS โปแลนด์​02.00 น.วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564กลุ่ม เอ ​สวิตเซอร์แลนด์ VS ตุรกี​23.00 น.กลุ่ม เอ ​อิตาลี VS เวลส์ ​23.00 น.วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564กลุ่ม ซี ​ยูเครน VS ออสเตรีย​23.00 น.กลุ่ม ซี ​นอร์ท มาซิโดเนีย VS ฮอลแลนด์​23.00 น.กลุ่ม บี ​รัสเซีย VS เดนมาร์ก​02.00 น.กลุ่ม บี ​ฟินแลนด์ VS เบลเยียม​02.00 น.วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564กลุ่ม ดี ​โครเอเชีย VS สกอตแลนด์​02.00 น.กลุ่ม ดี ​สาธารณรัฐเช็ก VS อังกฤษ​02.00 น.วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564กลุ่ม อี ​สวีเดน VS โปแลนด์​23.00 น.กลุ่ม อี ​สโลวาเกีย VS สเปน​23.00 น.กลุ่ม เอฟ ​โปรตุเกส VS ฝรั่งเศส​02.00 น.กลุ่ม เอฟ​เยอรมนี VS ฮังการี​02.00 น.