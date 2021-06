สยามพรีเมียมเอาต์เลตจัดแคมเปญเด็ดฉลองครบ 1 ปี

สยามพรีเมียมเอาต์เลต กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 1 ปี ส่งแคมเปญ FIRST ANNIVERSARYชอปครบ 3,000 บาท รับ Gift Voucher จากร้านค้าที่ร่วมรายการ สูงสุด 500 บาท จัดเต็มเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท ถึง 18 ก.ค. 64 นี้สายชอปต้องไม่พลาดโปรฯ ดีๆ ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปีที่สยามพรีเมียมเอาต์เลต กรุงเทพฯ (Siam Premium Outlets Bangkok) พรีเมียมเอาต์เลตแห่งแรก-แห่งเดียวในเมืองไทย เปิดให้บริการเหล่านักชอปได้สัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งที่สะอาด ปลอดโปร่ง ปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันและทำความสะอาดเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มั่นใจได้ถึงความสะอาดเที่ยว ชอปอย่างปลอดภัย เดินสบายในบรรยากาศแบบ Open Air ไม่แออัด พร้อมเติมเต็มความสุขให้สนุกไปทุกการจับจ่ายกับเทศกาลสำหรับนักชอปเอาต์เลตตัวจริงกับแคมเปญ FIRST ANNIVERSARY มอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่ให้สยามพรีเมียมเอาต์เลต กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางของนักชอปเอาต์เลตตัวจริงตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จัดเต็มทั้งส่วนลด เครดิตเงินคืน และของกำนัลสุดพิเศษจากร้านค้า และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้-18 กรกฎาคม 2564 เฉพาะชอปที่สยามพรีเมียมเอาต์เลต กรุงเทพฯ เท่านั้นต่อที่ 1 ชอปครบ 3,000 บาท รับทันที Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 500 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 200 รางวัลต่อวัน) หรือชอปครบ 8,000 บาท รับทันที พัดลมพกพา Siam Premium Outlets Handy Fan (วันจันทร์-วันศุกร์ จำกัด 50 รางวัลต่อวัน ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ จำกัด 100 รางวัลต่อวัน)ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดกว่า 18,000 บาท จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพิเศษ! เฉพาะช่วง FIRST ANNIVERSARY ชอปครบ 5,000 บาท รับทันที SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท (จำกัด 50 รางวัลต่อวัน) ในวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ เพียง 2 วันเท่านั้น!นอกจากนี้ เหล่าสมาร์ทชอปเปอร์ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มยิ่งขึ้นเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย พร้อมรับคะแนนสะสม K-point สูงสุด 4,000 คะแนน, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท โดยใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ทุกวัน ส่วนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้ตามกำหนด, บัตรเครดิตเคทีซี ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลสลิป, บัตรเครดิตกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุด 2,000 บาทสัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งมาตรฐานเอาต์เลตระดับโลก ด้วยสินค้าคุณภาพและโปรโมชันลดสูงสุด 80% ทุกวัน ทั้งสินค้าลักชัวรีแบรนด์ระดับเวิลด์คลาส และอินเตอร์เนชันแนลแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ ที่สยามพรีเมียมเอาต์เลต กรุงเทพฯ หรือชอปออนไลน์ผ่านบริการ CHAT&SHOP สะดวกสบายง่ายๆ เพียงแอดไลน์ออฟฟิเชียล @siampremiumoutlets แล้วคลิกเมนู CHAT&SHOP ก็สามารถเลือกชมสินค้าที่ชอบและแชตกับแอดมินแบบเรียลไทม์ พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้าน