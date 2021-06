แกร็บ ชู “หน่วยลดพิเศษ”กระตุ้น คว้า ‘เบลล่า-ราณี’ เป็นพรีเซ็นเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360- แกร็บ ประเทศไทย ส่งแคมเปญเอาใจสายฟู้ดดี้ ‘GrabFood AGENTS OF S.A.L.E. หน่วยลดพิเศษ’ ยกทัพโปรโมชั่นมากมายรวมกว่า 10,000 ดีล ชูเมนูพิเศษที่มีเฉพาะบนแกร็บฟู้ด (Signature Menu) กว่า 550 เมนู จากร้านชื่อดังทั่วไทย ชูร้านเด็ดประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ ‘GrabThumbsUp’ เปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “เบลล่า-ราณี” นั มาช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของแกร็บให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า แกร็บได้เปิดตัวแคมเปใหม่คือ ‘GrabFood AGENTS OF S.A.L.E. หน่วยลดพิเศษ’ พร้อมชู 4 จุดเด่นแคมเปญ ซึ่งประกอบไปด้วย1. การเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ‘เบลล่า - ราณี แคมเปน’ นักแสดงสาวมากความสามารถและครบเครื่องจนกลายเป็นขวัญใจชาวไทยทั่วประเทศ และยังเป็นผู้ที่ชื่นชอบและคุ้นเคยกับบริการต่างๆของแกร็บเป็นอย่างดี การเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ยังจะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของแกร็บในฐานะผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน (Everyday Everything App) ให้กับผู้บริโภคชาวไทย2. มอบความคุ้มค่าในการใช้บริการส่งดีลโปรโมชั่นและส่วนลดกว่า 10,000 ดีล มอบส่วนลดสูงสุด 60% พร้อมโค้ดลดเพิ่ม 30% รวมถึงมอบโปรโมชั่น Flash Sale ให้กับผู้ใช้บริการแกร็บฟู้ดด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นและสนับสนุนมาตรการทางสังคมให้อยู่บ้าน และเพื่อลดการติดต่อสัมผัสแพร่เชื้อ รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารผ่านดีลและโปรโมชั่น นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดสูงสุด 35% หากชำระด้วย GrabPay Wallet หรือบัตรเครดิตจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ธนาคารตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายน 25643. นำเสนอความหลากหลายของเมนูอาหารให้ผู้บริโภคเลือกสรรด้วยเมนูพิเศษที่มีเฉพาะบนแกร็บฟู้ดเท่านั้น (Signature Menu) กว่า 550 เมนูแพลตฟอร์ทแกร็บฟู้ด (GrabFood) ที่เข้าร่วมแคมเปญฯ เช่น ตับบดฝรั่งเศสสไตล์กากั้นเสิร์ฟพร้อมขนมปังบริออชกึ่งครัวซองต์จากร้าน Greyhound Cafe' x Gaggan, Prawn Masala จากร้าน Ms.Maria & Mr.Singh, ครัวซองต์ Truffle & Mushroom จากร้าน Susan Croissant, Milk Candy จากร้าน The Rolling Pinn, Yuzu Ice Cube Organic Espresso จากร้าน Vista Café ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 25644. ชูร้านเด็ดประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ ‘GrabThumbsUp’ ในกรุงเทพฯ และ ‘ร้านเด็ดติดดาว’ สำหรับร้านค้าในต่างจังหวัด’ เพื่อชูร้านอาหารชื่อดังกว่า 600 ร้านทั่วประเทศ พร้อมช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ร้านอาหารทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้นำร่องไปโครงการฯ ไปในจังหวัดกรุงเทพฯ ขอนแก่นและนครราชสีมา เช่น ร้าน เจ๊วรรณสวนหลวงจุฬา, ผัดไทยไฟทะลุ, และครัวประดิพัทธ์ พร้อมตั้งเป้าที่จะชู 2,000 ร้านเด็ดทั่วประเทศภายในปี 2564นางสาวจันต์สุดา กล่าวว่า “กว่า 3 ปีที่บริการรับ-ส่งอาหาร แกร็บฟู้ด (GrabFood) ได้เปิดให้บริการเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่รัฐบาลออกมาตรการทางสังคมให้ผู้บริโภคอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ แกร็บ ประเทศไทยจึงได้เปิดตัวแคมเปญ ‘GrabFOOD AGENTS OF S.A.L.E หน่วยลดพิเศษ’ เพื่อเป็นอีกหน่วยที่ช่วยพาคนไทยฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสนับสนุนมาตรการทางสังคมให้อยู่บ้านและลดการติดต่อสัมผัสแพร่เชื้อ ในขณะที่เรายังสามารถส่งมอบอาหารมื้ออร่อยให้แก่ผู้บริโภคถึงบ้าน และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยการส่งแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับพาร์ทเนอร์ร้านค้า สำหรับ แคมเปญนี้ แกร็บตั้งใจส่งมอบความคุ้มค่า จัดเต็มกับโปรโมชั่น และเพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหารให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรด้วยเมนูพิเศษที่มีเฉพาะบนแกร็บฟู้ดเท่านั้น (Signature Menu) กว่า 550 เมนูนอกจากนี้อีกหนึ่งความพิเศษของแคมเปญนี้ นั่นก็คือการเปิดตัว เบลล่า - ราณี แคมเปน แบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ที่จะมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมและสะท้อนภาพลักษณ์ของแกร็บ ประเทศไทย ในบริการต่าง ๆ อาทิ บริการขนส่ง แกร็บแท็กซี่ (GrabTaxi) และแกร็บคาร์ (GrabCar) บริการรับ-ส่งอาหาร (GrabFood) บริการรับ-ส่งพัสดุ (GrabExpress) บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GrabPay) ฯลฯ