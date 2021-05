Lotus’s เปิดสาขา The Market Bangkok คอนเซปต์ “โลตัสสมาร์ทซิตี้ซูเปอร์มาร์เก็ต” แห่งแรกในไทย

Lotus’s สาขา The Market Bangkok ดีเดย์เปิดให้บริการแล้วในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารจาก Lotus’s นำโดย อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก, มนต์ชัย อินทรพรอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ภูมิภาคใต้ และ ดร.สรินทิพย์ สถิตเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฟอร์แมทใหม่ และพัฒนาการดำเนินงาน และผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต ได้แก่ จิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, จิตตินี จอมปรัชญา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และ รัตนธร ลิมป์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป พร้อมด้วย พนักงานร่วมเปิดสาขาใหม่ และร่วมชมบรรยากาศการชอปปิ้งภายใต้กลยุทธ์ “Smart” ชอปปิ้ง โดยโลตัสสาขา The Market Bangkok ถือเป็น “โลตัสสมาร์ทซิตี้ซูเปอร์มาร์เก็ต” แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการชอปปิ้งสินค้าบริโภคสดใหม่ และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย พร้อมปลุกกระแสการจับจ่ายย่านใจกลางราชประสงค์ โดยเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ชั้น G โซน M2สำหรับ Lotus’s สาขา The Market Bangkok ชั้น G โซน M2 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,400 ตร.ม. ภายใต้คอนเซปต์ “Smart” ชอปปิ้ง สร้างจุดยืนที่แตกต่างทั้งในด้านของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งที่แปลกใหม่ตรงใจลูกค้าในเมืองที่ใส่ใจทั้งคุณภาพ ความคุ้มค่า และความหลากหลาย ซึ่งไฮไลต์ความพิเศษของบริการช้อปตัวเบา ที่สาขา The Market Bangkok มีให้เลือกหลากหลายได้ตามต้องการ ได้แก่· บริการช้อปอาหาร และสินค้าส่งตรงถึงบ้านจาก Grab และ Panda Food· สั่งสินค้าออนไลน์ได้เพียงสแกน OG Code หรือแอดไลน์ ID Line: lotusm· เลือกโหลดช้อปสมาร์ท ได้ง่ายๆ ทาง app store หรือ google play· Click & Collect ช้อปง่ายๆ จากที่บ้าน และสามารถเลือกบริการรับสินค้าได้ที่สาขา The Market Bangkok· SCAN & GO ขั้นตอนง่ายๆ เพียงสแกน QR Code และ สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ต้องการซื้อ พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เวลาจัดส่ง และชำระเงิน เพียงเท่านี้ รอสินค้าส่งตรงถึงบ้านได้เลย