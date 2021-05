“เซ็นทรัลออนไลน์”ลุ้นยอด5พันล. เป้าสิ้นปี”แอป”ทะลุ 5 ล.ดาวน์โหลด

ผู้จัดการรายวัน360 - ห้างเซ็นทรัล เปิดตัวCENTRAL APP เพียง 3 เดือน มียอดดาวน์โหลด 2 ล้านครั้ง คาดเป็น 5 ล้านดาวน์โหลดในปีนี้ ลุ้นยอดขายออนไลน์ แตะ 5,000 ล้านบาท ในสิ้นปี64นี้ปี ฉลองครบ 7 ปี เซ็นทรัลออนไลน์ ด้วยแคมเปญ “Central Online 7th Anniversary” ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ลดสูงสุด 90%, แจกโค้ดส่วนลด รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาทนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า สำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 สินค้าขายดีในช่องทางออนไลน์ของห้างเซ็นทรัล แบ่งตาม Categories 5 อันดับ ได้แก่ สกินแคร์ 23%, อุปกรณ์ทำอาหาร 11%, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 10%, เครื่องสำอาง 9%, สินค้าแฟชั่น 7%ส่วน5 จังหวัดที่ช้อปออนไลน์สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ และระยอง ซึ่งด้วยการตอบรับที่ดีจากลูกค้าบนเว็บไซต์ และแอปฯ ประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่คนอยู่บ้านเป็นส่วนมาก เราจึงเตรียมสินค้าในหมวด Work & Study @Home, Beauty at home, Kids at home, Clean @Home, Cook at home, Fit & Firm ไว้รองรับทุกความต้องการทั้งนี้ในปี2564นี้บริษัทฯคาดหวังว่าจะมียอดขายจากช่องทางออนไลน์รวมประมาณ 5,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะมียอดผู้ดาวน์โหลดแอป 5 ล้านดาวน์โหลด จากปัจจุบันที่มียอดดาวน์โหลดประมาณ 2 ล้านครั้ง หลังจากที่ได้เปิดตัว เซ็นทรัลแอป มาประมาณ 3 เดือนเท่านั้น“เซ็นทรัลออนไลน์คพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับหน้าร้านอย่างแข็งแกร่ง เริ่มจากเปิดตัวเว็บไซต์ ‘www.central.co.th’ เพื่อรองรับการช้อปออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2557 และเปิดตัว ‘CENTRAL APP’ เมื่อปลายปี 2563 เพื่อให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งสะดวกสบาย พร้อมรับสิทธิพิเศษที่ดีและคุ้มที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ช่องทาง นับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงช่องทางออมนิชาแนลอย่างสมบูรณ์แบบ”สำหรับในปี 2564 นี้ เซ็นทรัลออนไลน์ ได้วางแผนมอบสิทธิพิเศษ ข้อเสนอต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล์ ดังนี้1. ร่วมกำลังกับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก กว่า 5,000 แบรนด์ ทั้งจากแผนกความงาม ตกแต่งบ้าน แฟชั่นสตรี ฯ รวมถึงมีเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีขายเฉพาะห้างเซ็นทรัล อาทิ Chanel, Aesop, Diptyque, KIKO Milano, Lancel Paris, Marimekko, Sanrio และ Pandora ทั้งยังมีสินค้าจากธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล มาจำหน่ายที่เซ็นทรัลออนไลน์ ทำให้เพิ่มจำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายบนออมนิชาแนลเป็น 3 เท่าตัว2. สบายใจกับคุณภาพสินค้าของแท้ จัดส่งสินค้าที่รวดเร็วได้ภายใน 3 ชั่วโมงบริการใหม่ (เปิดบริการเร็วๆนี้) และหากต้องการคืนสินค้าโดยเลือกรับคืนสินค้าที่ห้างเซ็นทรัลได้ภายใน 1 ชม.สำหรับการช้อปออนไลน์ หรือรอรับที่บ้าน3. ช้อปปิ้งพร้อมรับสิทธิพิเศษอย่างไร้รอยต่อ ผ่าน CENTRAL APP ที่เชื่อมต่อการใช้งานทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ อาทิ สะสมคูปองได้ทุกวัน เพื่อเป็นส่วนลดทั้งบน CENTRAL APP และห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, แสดงคูปองบน CENTRAL APP เพื่อรับบริการและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อมาห้างเซ็นทรัล, สามารถสแกน QR Code ที่ห้างเซ็นทรัลเพื่อรับคูปองส่วนลดพิเศษ, อัพเดตกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละสาขาแบบเรียลไทม์ และโทรจองคิวร้านอาหาร และบริการต่างๆ จากห้างเซ็นทรัลได้ล่วงหน้า4. สิทธิพิเศษเหนือระดับ : เชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้าเดอะวัน กว่า 18 ล้านราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ให้ลูกค้า5. พันธมิตรจากทุกวงการ : ทั้งบัตรเครดิตชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมกับ Dolfin เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน E-wallet มอบความสะดวกในการช้อป และเตรียมมอบข้อเสนอพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อย่าง Grab เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าแบบครบวงจรล่าสุดจัดแคมเปญใหญ่ “Central Online 7th Anniversary” ตลอดเดือนพฤษภาคม กับโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 18-31 พ.ค. 2564 เช่น ส่วนลดสูงสุด 90%, แจกโค้ดส่วนลดทุกวัน รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบา, Special Voucher, Flash deal และ Brand day ที่แต่ละแบรนด์จะหมุนเวียนจัดดีลสุดพิเศษ, ลุ้นสนุกกับ Lucky draw point รับคะแนนเดอะวันสูงถึง 777,777 คะแนน, ส่งฟรีทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์ที่ 15, 22 และ 29 พ.ค. 64, Wow price สินค้าราคาเริ่มต้นเพียง 777 บาท เป็นต้น