GC ร่วมสู้โควิด ส่งล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด พร้อมติดเกราะให้กองทัพด่านหน้าผู้มีความเสี่ยงสูง

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “จนถึงวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต GC ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ขอส่งกำลังใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคม ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้ารวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ในระลอก 3 นี้ ด้วยการใช้จุดแข็งของ GC สร้างนวัตกรรมการขึ้นรูปพลาสติกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยดึงคุณค่าและคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบแทนสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินการส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งแรกจนถึงวันนี้ โดยเป้าหมายของโครงการ คือ การสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบจำนวน 1,000,000 ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ”สำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ GC สนับสนุนในโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่1.GC ร่วมมือกับบริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด ในการผลิตเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) คุณภาพสูง โดย GC ออกแบบให้น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติในการป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ขณะเดียวกัน ได้ออกแบบให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยหลังใช้งานสามารถกระตุกเสื้อให้ฉีกขาด เพื่อทิ้งได้ทันที ซึ่งช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ2.GC ร่วมมือกับบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ในการผลิตชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET (rPET) 100% ในประเทศไทย โดย 1 ชุดทำจากขวดน้ำ PET 18 ใบ เคลือบสาร Polytetrafluorethylene มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุด PPE ในระดับที่ 2 ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ของโครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านไปได้ที่ https://forms.gle/iQSFp1GypMQeF7R46 GC พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนในการ “เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” โดยวางแผนโครงสร้างการป้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และมีต้นทุนที่ถูกจากวัตถุดิบภายในประเทศ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการย่อยสลายที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างแท้จริง#GC #ChemistryforBetterLiving #ล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน