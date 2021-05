ประกันภัย พ.ร.บ.(รถจักรยานยนต์) ออนไลน์ ง่ายๆ แค่แอดไลน์

ในยุค New Normal นี้ การซื้อจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคนสามารถทำง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่ช่องทางการให้บริการของผ่านไลน์ เพียงแอดมาเป็นเพื่อนกับ บริษัทกลางฯ ผ่าน Line official accountเพียงแค่ค้นหาและเพิ่ม @iRVP เป็นเพื่อนในไลน์ พร้อมลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการแบบดิจิทัลด้วยคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกันได้ตลอดไป จากนั้นสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่เพียงคลิกไปที่เมนู ซื้อ พ.ร.บ. ดำเนินการเลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์ ดูรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน โดยถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชน และถ่ายภาพตนเองคู่กับบัตรประชาชน จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วกดรับทราบ และใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วรอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์อีกครั้ง พร้อมใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ ที่อยู่และอีเมล์ ขั้นตอนนี้ขอย้ำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดรับทราบเพื่อยืนยันข้อมูลโดยสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี คือชำระผ่าน QR Code Thai QR ซึ่งสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร หรือชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมนู พ.ร.บ.ของฉัน และทางอีเมล์ที่บันทึกไว้การทำผ่านไลน์ของบริษัทกลางฯ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ในยุค New Normal ที่ต้องเลี่ยงการสัมผัสอยู่ที่ไหนก็ทำได้ และได้รับความคุ้มครองทันที