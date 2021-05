สาวกลิเวอร์พูล-แมนยู เฮ แม็คยีนส์แจกลูกฟุตบอล-เสื้อบอล พร้อมลายเซ็นต์

แม็คยีนส์ปิดแคมเปญ “Legend on Legend” แจกเสื้อบอลและลูกฟุตบอลลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมลายเซ็นต์ Michael Owen และ Dimitar Berbatovนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ “Mc” องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กล่าวว่า หลังจากที่แม็คยีนส์จับมืออินเตอร์เนชั่นแนลพาร์ทเนอร์ (International Partner) สร้างสรรค์แคมเปญการตลาด ในชื่อ Legend on Legend กับคอนเซปต์ “Mc Jeans, Everyday is a match day เพราะทุกวันคือการแข่งขัน” ลุยพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลีกฟุตบอลยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย ซึ่งนอกจากการที่โลโก้แบรนด์แม็คยีนส์ได้ไปปรากฏในเกมส์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของบรรดาทีมชั้นนำของลีก รวมทั้งสิ้น 10 แมตช์การแข่งขัน ตั้งแต่ 16 ม.ค. 64 จนจบฤดูกาล แม็คยีนส์ยังได้ Exclusive Item เป็นลูกฟุตบอลและเสื้อบอลพร้อมลายเซ็นต์ของไมเคิลโอเว่น และดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ที่ส่งตรงจากประเทศอังกฤษมาทำกิจกรรมออนไลน์ ( Online Activity) เอาใจสาวกลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้ร่วมสนุกกัน“ล่าสุด แม็คยีนส์ปิดแคมเปญ “Legend on Legend” ด้วยการเปิดให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สาวกตัวจริงได้ร่วมสนุกรับเสื้อและลูกฟุตบอล Exclusive Item ที่ส่งตรงจากประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าแม็คยีนส์และบรรดาแฟนพันธุ์แท้ทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวนมาก”