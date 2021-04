วันสยาม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ กับบริการสุดพิเศษ ช้อปปิ้งเหนือระดับครบทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

OneSiam โกลบอลเดสติเนชั่นที่ผสานศักยภาพของ 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกสถานการณ์ สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยบริการโปรแกรมช้อปสุดพิเศษ “ONESIAM Extraordinary Shop” ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้สะดวก อยู่ไหนก็ช้อปได้ง่าย รวมสินค้าหลากหลาย ตอบครบทุกความต้องการ ตั้งแต่ Fashion, Beauty, Living, Lifestyle, Gadget และอาหารเมนูโปรด รวมกันให้ลูกค้าเลือกช้อปหลากหลายช่องทางบริการ ได้แก่ช้อปให้ทุกอย่าง แค่คุณโทรมา…บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก VIZ Card และ Platinum M Card เพียงโทร. 063-205-7989 หรือ 063-205-7974 หรือ Line @ONESIAM โดยสามารถช้อปสินค้าทางโทรศัพท์หรือไลน์ได้อย่างครบครันทุกแผนกในวันสยามตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร จนถึงลักซ์ชัวรี่แบรนด์แชทและช้อปแบรนด์เนมระดับโลก จากรันเวย์พร้อมส่งถึงมือคุณ โดยกดติดตามผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค SIAMPARAGONSHOPPING และทาง Line @ONESIAM จากนั้นเลือกชมสินค้าไฮไลท์ประจำวันของหลากหลายแบรนด์หรูคอลเลคชั่นล่าสุดตามสไตล์ความชอบช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง แค่คลิก ช้อปได้ทันใจ บริการนี้คุณสามารถช้อปได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยได้คัดสรรสินค้าหลากหลายแบรนด์จาก10 สโตร์มาแรงแห่งสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ อาทิ LOFT, The Selected, The Wonder Room, O.D.S., CAZH, ALAND, Absolute Siam Store, ICONCRAFTและ Ecotopia โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน LINE OA OneSiamเลือกClick and Shop ได้เลยสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแบบเดลิเวอรี่ จากร้านอาหารยอดนิยมใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่ร้านเมนูซิกเนเจอร์ระดับมิชลินสตาร์จนถึงร้านโปรดโดนใจ ให้ทุกที่ทุกเวลาของคุณอิ่มอร่อยในรสชาติแห่งสยาม... สั่งได้สะดวกบนแพลตฟอร์ม Robinhood พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษอิ่มครบ รับคุ้ม! ถึง 2 ต่อ เฉพาะแอปฯ โรบินฮู้ดเท่านั้น ได้แก่ คุ้มที่ 1:ใช้โค้ดส่วนลด ลดค่าอาหารทันที 100 บาท เมื่อสั่งอาหาร ครบ 500 บาทขึ้นไป คุ้มที่ 2:รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท พร้อมคูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำในทั้ง 3 ศูนย์การค้ารวมมูลค่ากว่า 1,000 บาท เมื่อสั่งอาหารครบ 400 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 – 30 มิ.ย. 2564ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน ก็เลือกช้อปได้อย่างสนุกกับบริการพิเศษที่วันสยาม เตรียมไว้ให้ช้อปสินค้าคุณภาพจาก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-610-8000 หรือ Facebook : OneSiam