สยามพารากอนชี้เป้าโปรฯ โรงแรมเด็ดต้องจองด่วน! แพกเกจ Staycation สุดคุ้มจากกว่า 50 โรงแรมหรู ในงาน “Siam Paragon Bangkok World Class Staycation Fair”

ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวนคนชอบให้รางวัลชีวิต เปลี่ยนบรรยากาศอัปเกรดวันพักผ่อนให้เหนือระดับไปอีกขั้น กับงานรวมสุดยอดแพกเกจ Staycation สุดคุ้มค่า จากกว่า 50 โรงแรมหรูระดับเวิลด์คลาสทั่วกรุงเทพฯ อยู่ในเมืองก็รีแลกซ์ได้ขั้นสุด พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษระดับห้าดาวได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลให้เหนื่อย ในงาน “Siam Paragon Bangkok World Class Staycation Fair” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอนพลาดไม่ได้! กับบรรดาสุดยอดโปรฯ เด็ดต้องจองด่วนๆ ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ทั้งแพกเกจห้องพักสุดหรู พร้อมสัมผัสการบริการสุดพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,499 บาท! จะดื่มด่ำกับวิวกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนก็ดี หรือชิลกับเสน่ห์พระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ พร้อมเอาใจสายกินด้วยวอเชอร์ห้องอาหารเลิศรสหลากสไตล์ และบาร์สุดฮิปติดอันดับท็อปของกรุงเทพฯ เริ่มต้นเพียง 350 บาทเท่านั้น! ฟินกับบุฟเฟต์ไปจนถึงไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลินสตาร์ รวมถึงแพกเกจสปาทรีตเมนต์สุดผ่อนคลาย เริ่มต้นเพียง 790 บาทเท่านั้น! ไม่ว่าจะตั้งใจไปสวีตเป็นคู่ ยกพลทั้งครอบครัวไปอิ่มเอมกับวันหยุดสุดหรูหรา หรือว่าจะหารางวัลให้ตัวเองไปฉายเดี่ยวแบบสวยๆ ก็มีครบจบในงานเดียว พร้อมพบกับโปรฯ สุดพิเศษแห่งปี 2021 ในราคาเพียง 2,021 บาท จากหลากหลายโรงแรมเฉพาะงานนี้เท่านั้น! นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษทั้งลดแลกแจกและแถมให้สมาชิก VIZ Card ซึ่งเป็นโปรแกรมสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของลูกค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามอีกด้วยเตรียมปักหมุดเช็กอิน Staycation ในกรุงเทพฯ แบบเน้นๆ กับแพกเกจสุดคุ้มค่าจากโรงแรมระดับห้าดาวที่มาออกบูทสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่สยามพารากอนเท่านั้น เช่น Mandarin Oriental Bangkok, Waldorf Astoria Bangkok และ Capella Bangkok นอกจากนี้ พบกับดีลสุดปังให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ ทั้งจาก Banyan Tree Bangkok, Grand Hyatt Erawan Bangkok, InterContinental Bangkok, JW Marriott Hotel Bangkok, Rosewood Bangkok, Siam Kempinski Hotel Bangkok และ W Bangkokพร้อมด้วยแพกเกจพิเศษสุดจากโรงแรมชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ The Athenee Hotel Bangkok, โรงแรมในเครือ Anantara, เครือ Avani Hotels, Bangkok Mariott Marquis Queen’s Park, Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, Conrad Bangkok, Eastin Grand Hotel Sathorn, Hotel Nikko Bangkok, โรงแรมในเครือ Hilton, Hotel Indigo, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Kimpton Maa-lai Bangkok, Lebua Hotels & Resorts, The Okura Prestige Bangkok, Park Hyatt Bangkok The Peninsula Bangkok, Sheraton Grande Sukhumvit, The Siam Bangkok, Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, Shangri-La Hotel Bangkok, Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok, Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, SO/ Bangkok Sofitel Bangkok Sukhumvit, The Sukhothai Bangkok และ U Bangkokมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายส่งเสริมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบเป็นอันมาก สยามพารากอนในฐานะ Global Destination ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินหน้าสานต่อพันธกิจร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ซึ่งงานรวมพลโรงแรมระดับเวิลด์คลาสนั้น เราได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งติดโผเป็นอีเวนต์ไฮไลต์หนึ่งในใจลูกค้า เพราะเป็นการนำเสนอที่สุดแห่งความคุ้มค่าอย่างเหนือระดับให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไปแล้วกว่า 235 ล้านบาท สยามพารากอนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและพนักงานโรงแรมอีกหลายหมื่นชีวิต อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศอีกด้วย”พลาดไม่ได้กับ “Siam Paragon Bangkok World Class Staycation Fair” งานรวมสุดยอดแพกเกจ Staycation สุดคุ้มค่า จากกว่า 50 โรงแรมหรูระดับเวิลด์คลาสทั่วกรุงเทพฯ 30 มี.ค.-8 เม.ย.นี้เท่านั้น ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram: Siamparagon#SiamParagon #BangkokWorldClassStaycationFair