วัตสัน เปิดแผนสู่ความยั่งยืน 13 ตลาดโลก

เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป (A.S. Watson Group) ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนเสมอ และผลักดันริเริ่มเรื่องความยั่งยืนหลายประการในตลาดเอเชียและยุโรปทั้ง 13 ตลาด เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญสองประการในปีนี้ตามแผนสู่ความยั่งยืนภายในปี 2573 ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจกลง 40% และลดความเข้มข้นในการใช้ไฟฟ้า 30% และคืน 10,000 รอยยิ้มให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการทำศัลยกรรมรักษาฟรีให้กับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ภายในปี 2573มาลีนา ไหง หัวหน้าระดับกลุ่มกรรมการผู้อำนวยการของ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป และ ประธานกรรมการบริหาร เอ.เอส.วัตสัน (เอเชียและยุโรป) กล่าวว่า “ในฐานะร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีพันธะสัญญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นจากเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกของเรา เป้าหมายทางสังคมของเราคือ “การมอบรอยยิ้มให้แก่ลูกค้า” ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของธุรกิจและหยั่งรากลึกจนกลายเป็นสิ่งที่เรายึดถือมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่อดีต ในปีพ.ศ. 2431 เราได้ให้บริการยารักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการจนถึงการดูแลป้องกันสุขภาพผู้คนจากโควิด19 ด้วยการผลิตหน้ากากอนามัย และสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน“เราให้บริการลูกค้ามากกว่า 5.9 พันล้านคนในทุก ๆ ปีทั่วโลกและเรารู้สึกขอบคุณที่มีสังคมที่แข็งแกร่งที่ร่วมกันทำสิ่งที่ดีเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” มาลีนา กล่าวเสริมโลกที่น่าอยู่ขึ้นกับวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573กลุ่มบริษัทร้านค้าปลีกรวมถึงผู้ผลิตแบรนด์สินค้า ภายใต้ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 โดยมีแนวคิดที่ชัดเจนสำหรับทศวรรษที่กำลังมาถึงพลังงาน: ลดความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้าลง 30% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2558ก๊าซเรือนกระจก: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1 และ 2) ลง 40% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2558พลาสติก: เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นภายในปี 2573 และหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยและลดการใช้พลาสติกพีวีซี ใช้สารพลาสติกที่รีไซเคิลได้อย่างน้อย 20% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในปี 2568สังคม: เอ. เอส. วัตสัน ตั้งเป้าคืนรอยยิ้ม 10,000 รอยยิ้ม ให้กับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยสนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมฟรีภายในปี 2573 แคมเปญ “Give a Smile”“ลดรับ เพื่อรักษ์โลก” งดให้ถุงบริการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทุกสาขาตั้งแต่ปี 2563สำหรับ วัตสัน ประเทศไทย ได้ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดแคมเปญ “ลดรับ เพื่อรักษ์โลก” งดแจกถุงพลาสติก และหลอดน้ำดื่ม ทุกขนาด ทุกสาขา เมื่อต้นปี 2563 โดยแคมเปญนี้เป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกแห่งเข้าร่วมกว่า 47 หน่วยงาน ในการดำเนินงานเพื่อลด และเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเพื่อเป็นไปตามมติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม วัตสันได้งดให้บริการถุงพลาสติก ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมาSustainable Choices สินค้าเพื่อความยั่งยืนในร้านวัตสัน เริ่มจำหน่ายในปลายปี 2563นอกจากนี้วัตสัน ประเทศไทย ได้คัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้ามาจำหน่ายภายในร้านวัตสันตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โดยวางจำหน่ายแล้วกว่า 29 สาขาทั่วประเทศ และมีสินค้าให้เลือกมากถึงกว่า 2,000 รายการจากหลากหลายแบรนด์ดัง ภายใต้ 4 มาตรฐานการคัดเลือก คือวัตถุดิบและส่วนผสมที่ดีขึ้น มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น ลดการใช้พลาสติก และให้หันกลับมาใช้พลาสติกที่มีคุณภาพดีขึ้น ใช้กระดาษให้น้อยลง และต้องใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์แบบเติม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ได้หลายครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีส่วนผสมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยก็สามารถก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น Better Ingredients ที่เป็นการเลือกทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมาใช้ และลดการใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุดเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกได้ ถัดมาในส่วนของ Better Packaging นั้นเอ.เอส. วัตสัน ได้ให้คำมั่นว่าจะเลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นด้วยการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือย ลดการใช้พีวีซีลงครึ่งหนึ่ง และมุ่งมั่นสู่การเลิกใช้พีวีซีภายในปี 2573 นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของ Refill Pack ซึ่งเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ได้หลายครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติม ซึ่งจะช่วยลดขยะได้ดีกว่าการนำไปรีไซเคิล และที่สำคัญช่วยลดการสร้างขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นอีกทางหนึ่งด้วย และในส่วนสุดท้าย เอ.เอส. วัตสันก็ยังคงเดินหน้าสนับสนุน Clean beauty กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันโดยปราศจากสารต้องห้ามอีกด้วย วัตสัน ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสร้างโลกในแบบ Look Good และ Feel Great ให้ทุกคนได้หันมาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกและสิ่งแวดล้อมของเราในระยะยาวต่อไป“Look Good. Do Good. Feel Great.” เพื่อโลกและชุมชนของเราวัตสัน ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “Look Good. Do Good. Feel Great.” เพื่อเป้าหมายทางสังคม โดยริเริ่มในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ภายในเดือนเมษายนนี้ พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อนำเสนอทางเลือกของสินค้าเพื่อความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าต่อไป