LINE MAN Kitchen @PTT Station ยกอาหารร้านโปรดมาไว้ใกล้บ้านคุณ

ถ้าพูดถึง PTT Station ทุกคนต้องนึกถึงการไปเติมน้ำมันเป็นหลัก แต่จากนี้ภาพลักษณ์ของ PTT Station ของ OR จะมีจุดสนใจให้คนรู้จักและจดจำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง โดยเฉพาะสายชิม-สายกิน รับรองว่าฟินแน่นอนกับบริการใหม่ใสกิ๊กนี้ นั่นก็คือ LINE MAN Kitchen @PTT Stationเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย LINE MAN Kitchen @PTT Station ก็คือ Cloud Kitchen ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังยอดนิยมมาไว้ในที่เดียว ให้ลูกค้าสามารถรับบริการได้ทั้งในรูปแบบ Pick-Up (ซื้อรับกลับบ้าน) และแบบ Delivery โดยมีการเปิดตัวสาขาแรก LINE MAN Kitchen เกษตร-นวมินทร์ @PTT Station สาขามัยลาภ ไปเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับไอเดียตั้งต้น นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวถึงการเปิดตัว LINE MAN Kitchen ว่าเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดของทาง OR ที่มองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันก็พยายามออกแบบธุรกิจด้วยแนวคิด Retailing Beyond Fuel พร้อมพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้ครบครันด้วยบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สำคัญก็คือ การมี LINE MAN Kitchen อยู่ใน PTT Station ยังนับเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งมี LINE MAN Kitchen ตั้งอยู่ ได้สามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ไกลบ้าน เรียกว่าอยู่ไกลแค่ไหน ถ้าอยากกินต้องได้กิน เพราะ LINE MAN Kitchen @PTT Station ยกร้านดังๆ เหล่านั้นมาไว้ใกล้ๆ บ้าน ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากร้านโปรดและได้อาหารรวดเร็วขึ้น ค่าส่งถูกลง รวมถึงสามารถสั่งอาหารได้หลากหลายประเภทในออเดอร์เดียว พร้อมโปรโมชันเด็ดๆ มากมายLINE MAN Kitchen สาขาเกษตร-นวมินทร์ @PTT Station ได้คัดสรรร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน LINE MAN จากทั่วกรุงเทพฯ มารวมกันไว้ในที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ราชาคอหมูย่าง, โจ๊กสามย่าน, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, ดิ เอ็มไพร์, Under 360, Pacamara, NOBRAND, Ekkamai Macchiato, Hinoya Sushi Express Bomberdog และ Zaap Classic และเหนืออื่นใด ผู้บริโภคยังสามารถสั่งเครื่องดื่มจากร้าน Café Amazon ใน PTT Station สาขามัยลาภ ในออเดอร์เดียวกับการสั่งอาหารจากร้านค้าใน LINE MAN Kitchen เกษตร-นวมินทร์ @ PTT Station สาขามัยลาภได้ด้วยทั้งนี้ นายสุชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า OR ตั้งเป้าที่จะขยายสาขา LINE MAN Kitchen ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในทำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน