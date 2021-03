เจ้าแรกในเมืองไทย! OR ร่วมกับ GPSC เปิดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมรองรับกระแสรถยนต์ไฟฟ้า

น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ G-Box (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมพลังงานที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเสถียรภาพการใช้ไฟฟ้า ทั้งในด้านการลดต้นทุนค่าพลังงาน และป้องกันไฟฟ้าตกหรือดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย G-Box ดังกล่าวนี้ ทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ร่วมมือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationหรือให้ข้อมูลว่า OR ได้นำ G-Box ซึ่งเป็นระบบ Battery Energy Storage ของ GPSC มาใช้ในสถานีบริการน้ำมันร่วมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้พร้อมสำหรับให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของ(Battery Energy Storage System หรือ BESS) จะช่วยลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของสถานีบริการน้ำมันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยเฉพาะจากรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพของไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationขณะที่ในช่วงเย็นและค่ำ G-Box จะทำการบริหารจัดการจ่ายไฟฟ้าที่เหลือให้กับกิจกรรมอื่นๆ โดยระบบจะทำหน้าที่กักเก็บไฟฟ้าในเวลากลางคืน (Off Peak) เพื่อนำไปใช้ในเวลากลางวันที่มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราที่สูง (Peak) ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่า OR ได้ทดลองนำ G-Box มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV Station รูปแบบ Quick Charge กำลังไฟ 50 กิโลวัตต์ (kW) ที่ให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาหนองแขม ซึ่งหากการทดลองใช้ได้ผลดี OR อาจพิจารณาขยายผลในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อื่นๆ รวมถึงการเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ EV Station และสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ต่อไป“OR ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ผ่านสินค้าและบริการที่ครบครัน ได้นำบริการ EV Station เข้ามารองรับความต้องการเทรนด์รถ EV ที่จะกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคอยู่ในปัจจุบันOR มุ่งหวังในการเป็นผู้นำสถานีชาร์จรถ EV ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ รองรับพฤติกรรมนักเดินทางระยะใกล้-ไกล ที่มีการชาร์จไฟนอกที่พักอาศัย (En-Route) เพื่อให้ผู้ใช้รถ EV อุ่นใจในการเดินทาง รวมถึงเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้รถ EV เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้รถ EV มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน OR เปิดให้บริการ EV Station แล้วรวม 30 สถานี ทั้งในรูปแบบ Normal Charge และ Quick Charge รวมทั้งได้มีการจัดทำ Application ‘EV Station’ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจรนอกจากนี้แล้ว OR ยังพร้อมแสวงหาโอกาสในการขยายจุดชาร์จในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงร่วมมือกับคู่ค้าอื่นๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศการใช้ EV ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ และตอบโจทย์ผู้ใช้รถ EV ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด”กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น