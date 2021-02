Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair ชวนเที่ยวไทยร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว มอบประสบการณ์พักผ่อนแบบอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ รับโปรโมชั่นพิเศษ 18-28 ก.พ. 64 นี้

ในช่วงฤดูร้อนถือเป็นไฮซีซันที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างต้องการเดินทางมาประเทศไทยสักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวติดทะเลซึ่งถือเป็นจุดเช็กอินติดอันดับ Google Search แต่สำหรับปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยต้องการแรงใจจากคนไทยด้วยกัน มาร่วมกันท่องเที่ยวในประเทศ ร่วมกันช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ศูนย์การค้าสยามพารากอน จึงร่วมกับ 63 โรงแรมชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมท่องเที่ยวไทย โดยจัดงาน “Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” (สยามพารากอน ไทยแลนด์ ลักซ์ชัวเรียส วาเคชั่น แฟร์) มหกรรมที่รวบรวมข้อเสนอพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนแบบอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ พร้อมเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศได้ท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมชั้นนำระดับเวิลด์คลาสจากทั่วประเทศ นำเสนอแพ็คเก็จที่พัก บัตรรับประทานอาหาร บริการสปา และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในราคาที่สัมผัสได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานได้รวบรวมโรงแรมหรูหลากหลายสไตล์กับ 11 โลเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก โดยมี 63 โรงแรมชั้นนำ อาทิ เชียงใหม่ 137 Pillars Hotels & Resorts เชียงราย Four Seasons Resort Thailand ขอนแก่น Minor Hotels พัทยา Hilton Thailand หัวหิน Chivasom, InterContietal Hua Hin Resort, Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin, SO Sofitel Hua Hin เกาะสมุย Santiburi Koh Samui, Renaissance Koh Samui Resort&Spa, The Ritz-Carlton Koh Samui, W Koh Samui เกาะพีพี SAii Phi Phi Island Village กระบี่ Banyan Tree Krabi ภูเก็ต Keemala, The Nai Harn Phuket, The Naka Island และพังงา JW Marriott Khao Lak Resort & Spa เป็นต้นสำหรับข้อเสนอพิเศษที่จะทำให้ทุกท่านได้เติมเต็มความสุขอย่างสมบูรณ์แบบจากโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้แก่- ดื่มดำกับบรรยากาศริมทะเล JW Marriott Khao Lak Resort & Spa ราคาเริ่มต้นที่ 2,300 บาท- Conrad Koh Samui พลูวิลล่าวิวทะเล ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท- Seasonal Michelin Plate Tasting Menu เซ็ตเมนูอาหารมื้อค่ำ จำนวน 5 คอร์ส ณ ห้องอาหารพาเลต 137 Pillars House Chiang Mai ราคาพิเศษ 1,370 บาทสุทธิต่อท่าน-จิบชายามบ่ายพร้อมอร่อยกับขนมสไตล์โฮมเมดที่จะทำให้หัวใจคุณอบอุ่นขึ้นจากเซ็ต Afternoon Tea ของโรงแรม Rosewood Phuket และข้อเสนอพิเศษ! ราคา 800 บาทต่อท่าน ซื้อ 3 ฟรี 1 !!- Hyatt Regency Hua Hin กับบริการ Spa Treatment 60 Minutes ราคาเพียง 1,800 บาทจากปกติ 2,800 บาท- Rosewood Phuket มอบส่วนลดพิเศษ Asaya Special สูงสุด 50% เมื่อซื้อบริการสปาที่ร่วมรายการ เริ่มต้นเพียง 2,800 บาท- วันเดย์ทริปท่องเที่ยวกับ Love Andaman เริ่มต้นที่ 480 บาทพิเศษสุดเมื่อร่วมช้อปฯ แพ็คเกจการพักผ่อนแบบเหนือระดับภายในงาน สามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต OneSiam K-Bank, K-Bank, Citi, Krungsri Credit Card, KTC และ SCBมาร่วมช่วยพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทยไปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปี!! สัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายกับการพักผ่อนแบบอัลตร้าลักซ์ชัวรี่อย่างแท้จริงกับโรงแรมหรูทั่วประเทศได้ในงาน “Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 หรือ Facebook Fanpage : SiamParagon