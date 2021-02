3 หน่วยงานประสานมือ ร่วมพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

เชื่อว่า หลายคนต้องรู้จัก “คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นับเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพฯ ที่เป็นแหล่งผลิตโอโซนให้ชุมชนและคนเมืองได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ โดยโครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำกว่า 34 องค์กรของประเทศไทย ได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินงานเพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีความเคลื่อนไหวที่ดีต่อใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ถึง 2 ฉบับในคราวเดียวกัน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามโดย MOU ฉบับแรก เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างโครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนากับกรมป่าไม้ส่วนอีกฉบับคือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา “โครงการ OUR Khung BangKachao” เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบสานพลังความร่วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2561 โดยกล่าวถึงเป้าหมายร่วม (Shared Goal) ของโครงการนี้ว่าเกิดจากความความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาพื้นที่ “คุ้มบางกะเจ้า” ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ มีพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นอย่างสมดุล“ที่สำคัญก็คือ เราได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ทำให้เกิดความร่วมมือและคณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน 6 มิติ คณะทำงาน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การพัฒนาการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้กล่าวย้ำว่า เพื่อเป็นการช่วยกันกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ 1,276 ไร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เห็นเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung BangKachao คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางการดูแลพื้นที่ในระยะยาวต่อไปด้านขณะที่กรมป่าไม้ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ราชพัสดุอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ ถือเป็นการตั้งเป้าหมายงานด้านพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้าให้ชัดเจน โดยกรมป่าไม้ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมให้การสนับสนุนทุกอย่าง“กรมป่าไม้พร้อมสนับสนุนพื้นที่เข้าสู่โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ ข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว และพัฒนาในมิติอื่น ๆ อีก อย่างเต็มความสามารถ”ทั้งนี้ กรมป่าไม้ยังต่อยอดความร่วมมือกับ ปตท. ในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้เป็นแหล่งที่คนอยากมาเยี่ยมชม รับทราบเรื่องราวคุ้งบางกะเจ้า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษ์ป่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างต่อไปในส่วนของ ปตท. ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรม “NONG PIM” ที่เป็นตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง นับเป็นอีกงานที่ ปตท. ให้ความสำคัญ“ปตท. ได้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากโครงการปลูกป่าฯ และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ในการฟื้นฟูป่าของ ปตท. 3 แห่ง พร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวประมาณ 6,000 ไร่ ในคุ้งบางกะเจ้า สร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ และเพิ่มครัวเรือนเกษตรปลอดภัย”กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า นอกจากนี้แล้ว ปตท. ยังได้ให้การสนับสนุนกรมป่าไม้ในการฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ร่วมกับกรมป่าไม้บริหารจัดการเรียนรู้ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) สำคัญอีกแห่งหนึ่งของคุ้งบางกะเจ้าต่อไป