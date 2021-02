“เมืองไทยประกันภัย” ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์ 2564 กับแคมเปญพิเศษ “Lovesurance ชูประกันเพื่อคนที่คุณรัก”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า “เทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ ถือว่าเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความสุขด้วยการแสดงความรัก ความห่วงใย ในทุกรูปแบบความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน คนรัก รวมไปถึงคนโสดที่รักตัวเอง และสำหรับช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้เมืองไทยประกันภัยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองทั้งสองเทศกาลกับแคมเปญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ถูกออกแบบมาพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแบบรอบด้าน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยดูแลคนที่คุณรักให้ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจตลอดปี และมุ่งสู่การเป็น Most Appreciated Insurance Company”สำหรับจุดเด่นของแคมเปญคือมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่คุณสามารถเลือกได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ (โปร 1) เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถเลือกรับโปรโมชั่นได้ตามใจระหว่าง ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับ E-Coupon เติมน้ำมัน 1,000 บาท หรือ รับ E-Coupon เติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 3,500 บาท (โปร 2) เมื่อซื้อประกันภัยสำหรับคนมีบ้าน อุ่นใจด้วยประกันอัคคีภัยบ้าน รับโปรโมชั่นไม่อั้นสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับโค้ด Shopee สูงสุด 1,000 บาท (โปร 3) เมื่อซื้อประกันภัยสุขภาพสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน และ รับโค้ด Shopee สูงสุด 2,000 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2564 เฉพาะช่องทาง E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ www.mticonnect.com เท่านั้นนอกจากนี้ เมืองไทยประกันภัย ส่งต่อความรักพร้อมให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับการเลือกของขวัญให้คนพิเศษในเทศกาลสุดพิเศษแบบ New Normal ผ่านแอปพลิเคชั่น Muang Thai Friends "Smile Sure Service" ถูกออกแบบและพัฒนาการใช้งานมาจากความต้องการและปัญหาการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ กับ 3 บริการ ดังนี้ 1.Check Sure บริการตรวจเช็กความคุ้มครองคงเหลือ / ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ / Virtual Card Online แทนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม 2.Safe Sure Service บริการช่วยค้นหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเครือของบริษัทฯ รวมถึงการค้นหาศูนย์หรืออู่ซ่อมรถ 3. Fin Sure Service สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่เลือกสรรได้ตามไลฟ์สไตส์จะรับเป็น E-Voucher / E-Coupon หรือบริการต่าง ๆ ได้ในแอปพลิเคชั่นเดียว เพื่อสร้างความวางใจให้ลูกค้าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น“และในเดือนแห่งความรักเช่นนี้ ทางเมืองไทยประกันภัย ได้เพิ่มการช่วยเหลือสังคมให้ครบทุกด้านตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยการส่งต่อน้ำใจและความห่วงใยให้แก่สังคมไทย กับโปรเจคที่ทำขึ้นมารอบที่สองและทำมาอย่างต่อเนื่อง ‘ครัวมาดาม ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ ได้เริ่มดำเนินการอีกครั้งหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้าวกล่อง การแพ็คถุงยังชีพ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรามุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจที่คอยช่วยเหลือและเยียวยาผู้คนในยามเกิดภัย พร้อมกับการช่วยเหลือเคียงข้างสังคมไทยไปอย่างต่อเนื่องและสง่างาม และร่วมสร้างประสบการณ์การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านแคมเปญ ‘Lovesurance ประกันเพื่อคนที่คุณรัก’ ไปพร้อมกับเมืองไทยประกันภัยในครั้งนี้” นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์เฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักได้ที่ www.mticonnect.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 Line@: @mtifriend #เมืองไทยประกันภัย #ยิ้มได้เมื่อภัยมา”